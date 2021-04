Teknisk Projektledare - Lims - Plantvision AB - Datajobb i Malmö

Plantvision AB / Datajobb / Malmö2021-04-13PlantVision präglas av en öppen och lärande atmosfär samt stor affärsmässighet. Just nu är vi inne i en stor tillväxtresa och du blir en central del i vårt framtidsbygge. Vill du bidra med något av vikt, något som ger ett högre syfte? Med vår kompetens kan vi rädda liv. Den digitala omvandlingen kan revolutionera driften av den moderna processindustrin och dess kvalitetssäkring samt R&D inom olika branscher såsom Life Science, Livsmedel, Papper och massa samt Energi. Brinner du dessutom för att skapa nya möjligheter, anta nya utmaningar och bygga varaktiga relationer med kunder? Då har vi antagligen jobbet för dig!Vill du vara en del av vår resa?Vi på PlantVision i Öresundsregionen håller på att bygga ett starkt lag som består av konsulter med kompetens inom gränslandet IT, kvalitetssäkring, R&D och laboratorium, vilket kommer att vara nyckeln för vår vidare expansion. Därmed behöver vi ha olika specialinriktningar för att kunna komplettera och lära av varandra kunskapsmässigt. Projektens omfattning och organisatoriska sammanhang kommer variera i din roll och därför kommer du få chans att använda hela ditt kompetensområde. Hos oss finns stor möjlighet att påverka arbetet och bidra till den strategiska utvecklingen av affärsområdet. Du kommer få vara med att bygga upp PlantVisions erbjudande då vi fortsätter att utveckla teamet i Malmö och Öresundsregionen.Hur du kommer att briljeraHar du följande egenskaper eller kompetenser så tror vi att du kommer trivas hos oss:Du kan driva, planera och budgetera små som strora utvecklings- och leveransprojekt.Du leder och inspirerar tvärfunktionella team.Du kan med lätthet kommunicera med alla typer av människor.Du präglas av affärsmässighet och inspireras av att göra affärer.Du har specifik teknisk kompetens inom R&D, laboratorieverksamhet eller IT.För att trivas i den här rollen är du en person som konsulterar och lyssnar till kundernas behov. Du prioriterar även behoven hos teamet och uppmuntrar samt stöttar andra i arbetet. Att utveckla nya affärsmöjligheter genom starka och produktiva relationer faller dig naturligt och du kommunicerar och vidareutvecklar ditt kontaktnät löpande.Att vara en del av Team PVVi är mycket stolta över att vara ett certifierat Great Place To Work-företag, vilket placerar oss bland de bästa arbetsgivarna i Sverige. Att vi även är med på topplistan för Sveriges Bästa Arbetsplatser är ett kvitto på den fantastiska arbetsplatskultur vi gemensamt skapar varje dag.Det är våra medarbetare som är grunden till vår framgång och vi är väldigt stolta över att konsulten själv driver i sin egen utveckling. Vi är engagerade, inte bara i arbetet vi utför utan även för medarbetarens vardag i sin helhet. Om vi mår bra och har roligt tillsammans så presterar vi bättre tillsammans. Därför lägger vi stor vikt på planering av arbete, ersättning vid föräldraledighet och olika friskvårdsaktiviteter för att nämna några exempel.Stämmer detta in på dig?Om du tror att vi är rätt arbetsplats för dig och att du är rätt för oss, skicka in din ansökan redan idag! Urval sker löpande. Tillträde sker enligt överenskommelse.Om du har frågor om denna tjänst, välkommen att kontakta Fredrik Arrigucci på 070- 381 78 99.Vi har för denna rekrytering valt strategi och undanber oss därför samtal från rekryterings-, bemannings- och annonseringsföretag.Varaktighet, arbetstidHeltid Anställningstid enligt överenskommelse2021-04-13Lön enligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2021-09-30Plantvision AB5686778