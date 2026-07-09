Teknisk projektledare - Landskrona bageriet
Pågen Aktiebolag / Maskiningenjörsjobb / Landskrona Visa alla maskiningenjörsjobb i Landskrona
2026-07-09
, Svalöv
, Kävlinge
, Helsingborg
, Bjuv
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Pågen Aktiebolag i Landskrona
, Malmö
, Vetlanda
, Katrineholm
eller i hela Sverige
Pågen är ett familjeföretag i femte generationen som har bakat bröd sedan 1878. Här bakar vi med kärlek och med en omsorg om våra råvaror och produkter, medarbetare, konsumenter och gemensamma resurser. Med två bagerier där duktiga bagare bakar dag som natt, och med Sveriges största säljkår, förser Pågen varje dag landets butiker och exportmarknader med färskt bröd. Med produkter som förpackat färskt bröd, jäst kaffebröd, skorpor samt korv- och hamburgerbröd, tar vi nu steget in i framtiden och bygger ett nytt bageri i Landskrona.
1 plats(er).
Vill du vara med och bygga framtidens bageri?
Nu söker vi en teknisk projektledare som vill spela en nyckelroll i utvecklingen och etableringen av vårt nya bageri i Landskrona. Här får du möjlighet att arbeta i ett av Sveriges mest spännande industriprojekt, med högteknisk komplexitet, stora investeringar och tydligt fokus på innovation och effektiv produktion.
Vi erbjuder en unik resa inom svensk livsmedelsproduktion med första bröden redo i slutet av 2029. Det blir inte bara ett bageri - det blir en långsiktig satsning mot framtiden där du får vara med på resan.
Om rollen
Som Teknisk projektledare får du en central roll med tydligt ansvar som kombinerar projektledning och processingenjörskap. Du säkerställer att produktionsprocessen fungerar optimalt, från råvara till säljklart bröd, och att lösningarna integreras korrekt i samspelet med fastigheten.
Du arbetar operativt med att utveckla, analysera och kvalitetssäkra produktionsflöden, samtidigt som du driver projekt framåt från förstudie till genomförande. Rollen innebär ett stort fokus på helheten, där process, teknik, automation och byggnad måste fungera tillsammans.
Ditt ansvar omfattar bland annat att:
Säkerställa rätt integration mellan produktion, installationer och byggnad
Driva och utveckla processlösningar med fokus på flöden, kapacitet och funktion
Arbeta med layout och CAD för att säkerställa optimala material- och produktionsflöden
Kvalitetssäkra ritningar och tekniska underlag så att lösningar fungerar i praktiken
I rollen kommer du även att:
Planera och strukturera förstudier (scope, tidplan och milstolpar)
Säkerställa rätt kravbild ur både process- och teknikperspektiv
Analysera och optimera flöden, kapacitet och resursutnyttjande
Utvärdera och jämföra tekniska lösningar och leverantörer ur ett helhetsperspektiv
Samordna interna funktioner och externa parter samt vara kontaktyta mot leverantörer
Delta i framtagning av lösningskoncept och säkerställa att dessa fungerar i Pågens produktionsmiljö
Samordna leverantörers modeller och lösningar i gränssnittet mot fastigheten
Detta är en nyckelroll där du kopplar ihop process, teknik och fastighet – från CAD och flödesdesign till färdig fungerande produktion.
Rollen ställer höga krav på din förmåga att förstå och optimera helheten. Du behöver vara lika bekväm med att analysera processflöden och kapacitet, som att arbeta i detalj med CAD och tekniska gränssnitt. Samtidigt bidrar du med analyser och beslutsunderlag som påverkar projektets tekniska vägval.
Vem är du?
För att lyckas i rollen har du en stark teknisk grund och ett tydligt processfokus. Du drivs av att förstå och optimera produktionsflöden och att omsätta lösningar från ritning och koncept till en fungerande, effektiv och robust produktion i en komplex industriell miljö.
Vi ser att du har:
Relevant teknisk utbildning (högskola/YH eller motsvarande), gärna med inriktning mot process, produktion eller maskinteknik
3–5 års erfarenhet av projekt- eller processarbete inom industri, teknik eller produktion
Mycket goda kunskaper i CAD samt vana att arbeta med layout, flöden och tekniska gränssnitt
Erfarenhet av förstudier, kravställning och projektplanering (tid, budget, scope)
Förståelse för hur produktionsprocesser byggs upp och optimeras, inklusive kapacitet och flöden
Grundläggande förståelse för mekanik och hur tekniska system integreras i en helhetslösning
Goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift
B-körkort
Det är meriterande om du har erfarenhet från livsmedels- eller processindustri, samt har arbetat nära installation, driftsättning eller teknisk samordning där flera discipliner möts.Publiceringsdatum2026-07-09Dina personliga egenskaper
För att lyckas i rollen är du:
• Analytisk och systematisk, med förmåga att se både detaljer och helhet
• Strukturerad och trygg i att skapa ordning i komplexa frågeställningar, särskilt i förstudier
• Kommunikativ och samarbetsorienterad – du får med dig både interna funktioner och externa leverantörer
• Handlingskraftig och lösningsorienterad, med fokus på att få saker att fungera i praktiken
• Nyfiken och utvecklingsdriven, med intresse för teknik, optimering och nya lösningar
Du trivs i en miljö där tempot är högt och där du förväntas ta initiativ, driva frågor framåt och bidra till att helheten fungerar.
Sök tjänsten
Vi arbetar med ett löpande urval och ser fram emot din ansökan så snart som möjligt. Dock senast 3 augusti. Varmt välkommen med din ansökan! Läs mer om Pågen, https://www.pagen.se
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, upphör: 2026-08-03 . Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C336107". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Pågen Aktiebolag
(org.nr 556078-6708)
Box 8143 (visa karta
)
261 51 LANDSKRONA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Pågen AB Kontakt
Gustav Nord gustav.nord@pagen.se Jobbnummer
9997770