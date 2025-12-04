Teknisk Projektledare - Fordonsnära IT
Vill du arbeta med komplexa IT-miljöer, avancerad integration och framtidens fordonsnära system? Vi söker nu en teknisk projektledare som vill ta ett helhetsansvar för mottagning, förvaltning och projektledning inom ett av Sveriges mest samhällskritiska teknikområden.
Detta är ett långsiktigt konsultuppdrag där du spelar en avgörande roll i införandet och förvaltningen av avancerade IT-system kopplade till fordon, trafik och driftmiljöer.
Din roll
Som Teknisk Projektledare inom fordonsnära IT blir du den sammanhållande länken mellan utveckling, drift, leverantörer och verksamhet. Du ansvarar för att nya och befintliga system är stabila, säkra och integrerade enligt organisationens målarkitektur och säkerhetskrav.
Du agerar både mottagare av fordonsnära system, teknisk projektledare vid införande samt förvaltare under uppbyggnaden av en ny förvaltningsorganisation.
Rollen innebär stor teknisk bredd, nära samarbete med leverantörer och en möjlighet att påverka hur framtidens fordons-IT ska se ut.
Ditt ansvar
I uppdraget ingår bland annat att:
Leda projekt och förvaltning inom fordonsnära IT - från idé till implementerad lösning.
Säkerställa att IT-lösningar är hållbara, kompatibla och i linje med målarkitektur och säkerhetsprinciper.
Koordinera arbetet mellan IT-driftleverantör, systemleverantörer och interna team.
Ansvara för integration av flera fordonsnära IT-system, såsom underhållsdata, trafikinformation, CCTV, passagerarräkning och trafikplanering.
Leda test, verifiering, kravstängning och dokumentationsgranskning.
Samordna utbildningar, överlämningar och uppföljning av garantiåtaganden.
Etablera ny infrastruktur och säkra leveranser i driftmiljöer med höga krav.
Ansvara för Change, Release & Configuration Management inför övergång till förvaltning.
Driva arbete med IT-säkerhet i nära dialog med säkerhetsfunktioner.
Kvalifikationer
För att lyckas i rollen ser vi att du har:
Minst 3 års erfarenhet av teknisk projektledning i komplexa miljöer.
Dokumenterad erfarenhet av fordonsnära IT-system, ombord-IT eller motsvarande.
Flera års erfarenhet av IT-projekt med nätverk, servrar och infrastruktur.
Erfarenhet av arbete med IT-integrationer, gärna med flera parallella system.
Van att koordinera leverantörer, tekniska resurser och driftorganisationer.
God förmåga att ta fram teknisk dokumentation, förvaltningsunderlag och processbeskrivningar.
Stark kommunikationsförmåga på svenska och engelska, både muntligt och skriftligt.
Meriterande erfarenheter
Det är ett plus om du även har:
Erfarenhet av fordons-IT för olika fordonstyper.
Erfarenhet från projekt inom spårbunden trafik, särskilt IT-system som CCTV och trafikinformation.
Genomfört flera produktionssättningar av IT-system med ansvar för planering, koordinering och uppföljning.
Erfarenhet av offentlig sektor eller arbete enligt myndighetskrav.
Placering
Uppdraget erbjuder en kombination av arbete på plats och på distans. Arbete på kontoret sker efter behov och överenskommelse.
Tidplan och omfattning
Start: 2026-02-02 Slut: 2027-02-01 Omfattning: 100% (40 h/vecka) Optioner: 1+1+1+1 år
Kandidaten erbjuds fast anställning hos oss efter 12 månader.
Vill du vara med och forma framtidens fordonsnära IT-miljöer?
Här får du en unik möjlighet att påverka samhällskritisk teknik, arbeta med komplexa system och bidra till innovation i stor skala. Välkommen med din ansökan - vi ser fram emot att höra från dig! Ersättning
