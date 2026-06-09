Teknisk Projektingenjör
Centio Consulting Group AB / Byggjobb / Stockholm Visa alla byggjobb i Stockholm
2026-06-09
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Centio Consulting Group AB i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Järfälla
, Södertälje
eller i hela Sverige
Vi söker en Projektingenjör med teknisk inriktning till en myndighet inom trafik.
Detta är ett konsultuppdrag. Stationeringsort är Stockholm.
Tjänsten är på heltid.
Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga.
Uppdraget
Vi söker en Projektingenjör med teknisk inriktning till investeringsprojekt inom järnvägs- och spårinfrastruktur. Rollen innebär att stödja projektledning och projekteringsledning genom hela projektets livscykel samt självständigt planera, samordna och följa upp administrativa och tekniska projektprocesser. Arbetet omfattar bland annat krav- och ändringshantering, teknisk samordning, dokumentstyrning, projektuppföljning och framtagande av beslutsunderlag.Publiceringsdatum2026-06-09Dina arbetsuppgifter
Ansvara för behörighetsstruktur, informationshantering och dokumentstyrning i Avima samt samordning av granskningsprocesser i Bluebeam
Stödja projektledningen med statusrapportering i Antura samt säkerställa efterlevnad av projektets rutiner, processer och arbetssätt
Hantera, prioritera och följa upp ändringsärenden, tekniska avvikelser, ändringsbegäran och kravhantering i Polarion
Utföra kostnadsuppföljning, ge ekonomiskt stöd och ta fram kalkylunderlag för projektet
Planera och samordna projektaktiviteter samt ta fram underlag inför möten, workshops och styrgruppsbeslut
Utarbeta analyser, tjänsteutlåtanden, remissvar och andra kvalificerade beslutsunderlag
Ansvara för granskning, analys och uppföljning av leveranser samt identifiera och föreslå korrigerande åtgärder
Ge metodstöd till projekt- och byggledning inom projektstyrning, administration och kravhantering
Krav (OBS, obligatoriska)
Du har medverkat i minst två (2) upphandlingar som beställande projektingenjör inom offentlig sektor (LUF/ LOU) med avtalsform AB/ABK/ABT.
Du ska ha minst fyra (4) års erfarenhet som projektingenjör/entreprenadingenjör i projekt där samordningsansvaret legat i projektorganisationen med fler än två parter.
Du ska ha minst tre (3) års erfarenhet av arbete och/eller dokumentation av kravhantering i ett av på marknaden vanligt förekommande kravhanteringsverktyg.
Du ska i rollen som projektingenjör/entreprenadingenjör stöttat byggledning i två (2) projekt med granskning av tekniska och ekonomiska underlag samt ÄTA-hantering.
Du ska ha kunskap av att administrera, dokumentera och leverera minnesanteckningar, kontraktshandlingar och beslutshandlingar i minst två (2) projekt de senaste sex (6) åren.
Ingenjörsutbildning 2 år/YH-utbildning Elkraft eller Järnväg eller morsvarande arbetslivserfarenhet 5 år.
Du ska uttrycka sig obehindrat på fackmannamässig svenska, både i tal och skrift.
Du har mycket goda kunskaper i MS Office paketet.
Meriterande
Du ska ha minst två (2) års erfarenhet av ändringsärenden och tekniska avvikelser i kravhanteringsverktyget Polarion.
Du har jobbat i/administrerat Bluebeam eller likvärdigt verktyg i minst två projekt. Om företaget
Centios övergripande mål är att vara ett konsultbolag som erbjuder smarta och hållbara lösningar som utvecklar samhället på ett positivt sätt.
Våra medarbetare erbjuds villkor som är anpassade för individen. Det innebär att arbetstider, arbetsomfattning, arbetsplats och kompetensutveckling så långt som möjligt anpassas utifrån medarbetarens behov.
Bland våra medarbetare hittar du engagerad personer som brinner för samhällsutveckling. Vi jobbar i små grupper där du kan bidra med dina erfarenheter samtidigt som du får ta del av andras kunskap och erfarenhet.
För oss är det viktigt med välmående och att hitta en sund balans mellan arbete och fritid. Därför har vi en nollvision mot stress och sätter trivsel och hälsa främst.
Läs gärna mer om oss på centio.se.
Vänligen skicka ditt CV på svenska.
Vi ser fram emot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7881178-2044729". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Centio Consulting Group AB
(org.nr 559153-2907), https://centio.teamtailor.com
Vällingby torg (visa karta
)
162 65 VÄLLINGBY Arbetsplats
Centio Jobbnummer
9955944