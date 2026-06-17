Teknisk Projekt- och Systemspecialist
Skillway AB / Maskiningenjörsjobb / Laholm Visa alla maskiningenjörsjobb i Laholm
2026-06-17
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Var med och utveckla framtidens bevattningslösningar
Vill du arbeta i en tekniskt avancerad specialistroll där du får kombinera projektering, problemlösning, produktutveckling och kundnära teknik? Trivs du i en entreprenöriell miljö med korta beslutsvägar, stor frihet och möjlighet att påverka?
Östorps Bevattning är en av Sveriges ledande specialister inom professionella bevattningssystem, pumplösningar och kundanpassade pumpstationer. Sedan 1969 har vi projekterat, installerat och utvecklat bevattningslösningar för lantbruk, golfbanor, idrottsanläggningar, parker, kyrkogårdar och industri. Vi är en del av börsnoterade Lyckegård Group och befinner oss i en stark tillväxtfas där vi nu söker en Teknisk Projekt- och Systemspecialist som vill vara med och forma vår fortsatta utveckling.
Om tjänstenDetta är en central teknisk specialistroll där du får kombinera projektering, teknisk problemlösning och utvecklingsarbete. Rollen är bred och varierad och omfattar allt från teknisk support och kunddialog till projektering av komplexa anläggningar och utveckling av framtida lösningar.
Du arbetar nära teknisk chef, COO, säljorganisation, servicetekniker och externa leverantörer i en verksamhet som präglas av hög teknisk kompetens, korta beslutsvägar och stor handlingsfrihet.
Hos Östorps Bevattning får du möjlighet att arbeta med marknadsledande produkter inom en växande bransch där teknik, innovation och hållbar vattenanvändning står i fokus. En viktig del av rollen är arbetet med avancerade pumpsystem och kundanpassade pumpstationer som utgör en central del av verksamheten.
Huvudsakliga ansvarsområden:
Projektering och teknisk dimensionering av bevattningsanläggningar, pumpsystem och pumpstationer
Ta fram tekniska lösningsförslag och kundanpassade system
Teknisk support och avancerad felsökning inom bevattningssystem, pumpar och styrsystem
Stöd till säljarna i tekniska frågor och projekt
Kundbesök och tekniska konsultationer
Kontakt med leverantörer och återförsäljare
Systemintegration och teknisk utveckling
Delta i produktutvecklingsprojekt
Bidra till utveckling av kundanpassade pumpstationer och framtidens tekniska lösningar
PlaceringTjänsten är placerad vid Östorps Bevattnings anläggning utanför Laholm och du rapporterar till COO. Du arbetar samtidigt i nära samarbete med Teknisk chef, företagets säljare, servicetekniker och övriga tekniska resurser. Rollen innebär cirka 30 resdagar per år, främst inom Sverige.
På Östorps möts du av en familjär och entreprenöriell kultur med korta beslutsvägar, högt i tak och ett nära samarbete mellan kollegor. Här finns en stark teknisk kompetens och en vilja att hjälpas åt för att hitta de bästa lösningarna för kunderna.
ProfilVi söker dig som har en bred teknisk förståelse och trivs med att lösa komplexa problem. Du tycker om att sätta dig in i tekniska system och har förmågan att se helheten samtidigt som du kan gå ner på detaljnivå när det behövs. Som person är du jordnära, prestigelös och lösningsorienterad. Du trivs i en miljö med stort eget ansvar, högt tempo och korta beslutsvägar. Samtidigt är du nyfiken, analytisk och har ett genuint teknikintresse.
Vi ser gärna att du har erfarenhet från exempelvis automation, pumpteknik, processindustri, VA, kraftelektronik eller annan tekniskt komplex verksamhet. Det viktigaste är att du har ett stort teknikintresse och förmågan att förstå och lösa komplexa tekniska utmaningar.
Vi söker dig som har:Teknisk utbildning på högskole-/universitetsnivå eller motsvarande erfarenhet
Erfarenhet av tekniska system och komplexa tekniska sammanhang
God förståelse för projektering och teknisk problemlösning
Goda kunskaper i svenska och engelska
B-körkort
Meriterande är erfarenhet av:
Pumpteknik
Automation
Kraftelektronik
CAD
Projektledning
AnsökanÖstorps Bevattning samarbetar i denna rekrytering med Skillway AB. www.skillway.se.
Varmt välkommen med din ansökan senast 2026–07–12. Vi rekommenderar att du skickar din ansökan redan idag då intervjuer kan komma att ske löpande. Har du frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta ansvarig rekryteringskonsult Annette Melander Berg på annette@skillway.se
tel. 073 097 36 75 eller Nelly Gylling på nelly@skillway.se
tel. 072 991 89 12. Med anledning av semesterperioden kommer rekryteringsprocessen att ta fart under mitten av juli. Det kan därför dröja något längre än vanligt innan du får återkoppling på din ansökan, men vi hör av oss så snart vi har möjlighet.
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Skillway AB
(org.nr 559069-9400)
Östorp 249 (visa karta
)
312 91 LAHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Östorps Bevattning AB Kontakt
Search and Recruitment Specialist
Nelly Gylling nelly@skillway.se +46729918912 Jobbnummer
9968349