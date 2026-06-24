Teknisk produktionsmedarbetare
HR-Kompetens i Malmö AB / Tele- och elektronikmontörsjobb / Vellinge Visa alla tele- och elektronikmontörsjobb i Vellinge
2026-06-24
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Vill du använda din erfarenhet för att utveckla produktionen?
SAMON söker en tekniskt kunnig och erfaren medarbetare som vill ta en viktig roll i vår produktion.
Vi söker dig som har arbetat några år inom produktion eller teknik och som vill bidra med din kunskap i en organisation där erfarenhet och arbetsmoral uppskattas.
Om SAMON
På SAMON är du med och skapar lösningar som gör verklig skillnad. Vi utvecklar och tillverkar produkter för säker gasmätning och övervakning – viktiga funktioner som bidrar till tryggare arbetsmiljöer inom många olika branscher. Hos oss kombineras tekniskt kunnande med noggrant hantverk och höga kvalitetskrav, i en arbetsmiljö där varje medarbetares insats är viktig för slutresultatet.
Vi är ett stabilt företag med fokus på kvalitet, struktur och långsiktighet. Här finns möjlighet att arbeta i en trygg miljö där du får använda din kompetens samtidigt som du bidrar till förbättringar.
Hos oss får du:
En arbetsplats med tydliga processer och höga kvalitetskrav
Möjlighet att påverka och förbättra arbetssätt
Kollegor som värdesätter kunskap och samarbete
Om rollen
Detta är en varierad roll där du kombinerar praktiskt arbete med tekniskt ansvar och förbättringsarbete.Publiceringsdatum2026-06-24Arbetsuppgifter
Produktion och teknik
Delta i kalibrering och slutproduktion
Stötta i förproduktion vid behov
Arbeta operativt med tekniska moment
Felsökning och kvalitet
Felsöka produkter och testutrustning
Hantera reklamationer
Identifiera och lösa produktionsproblem
Utveckling och förbättring
Effektivisera arbetsmoment och rutiner
Uppdatera instruktioner och dokumentation
Dokumentera återkommande fel och föreslå förbättringar
Vi söker dig som
Har erfarenhet från produktion, teknik eller liknande
Har god datorvana och teknisk förståelse
Är strukturerad och lösningsorienterad
Har hög arbetsmoral och tar ansvar
Trivs med att dela med dig av din kunskap
Vi erbjuder
En stabil och långsiktig anställning som inleds med 6 månaders provanställning.
En roll där din erfarenhet gör skillnad
Möjlighet att påverka och förbättra arbetssätt
Ett arbetsklimat präglat av respekt och samarbeteSå ansöker du
Välkommen att skicka in din ansökan senast 13 juli! Intervjuer kommer att hållas tisdagen den 21 juli.
Skicka din ansökan till victoria.lewerentz@samon.com Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-13
E-post: victoria.lewerentz@samon.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare HR-Kompetens i Malmö AB
(org.nr 559310-2386)
Modemgatan 10 (visa karta
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235 39 VELLINGE Arbetsplats
Samon AB Jobbnummer
9977361