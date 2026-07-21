Teknisk Produktionsledare / Aktivitetsledare
Professional Galaxy AB / Maskiningenjörsjobb / Landskrona Visa alla maskiningenjörsjobb i Landskrona
2026-07-21
, Svalöv
, Kävlinge
, Helsingborg
, Bjuv
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Professional Galaxy AB i Landskrona
, Lund
, Malmö
, Karlshamn
, Växjö
eller i hela Sverige
Professional Galaxy är ett IT- och teknikkonsultbolag som tillhandahåller högspecialiserad kompetens inom IT, mjukvaruutveckling, SAP, inköp, elektronik och mekanisk konstruktion. Vi samarbetar med erfarna seniora experter och levererar strategiskt värdeskapande kompetens till några av Sveriges mest komplexa och analytiskt krävande projekt. Vårt fokus ligger alltid på hög kvalitet, professionalism och tydliga, mätbara resultat.
Vi söker nu en Teknisk Produktionsledare / Aktivitetsledare hos vår kund.
Om uppdraget
I rollen, som internt benämns Aktivitetsledare, ansvarar du för att leda och samordna produktionsaktiviteter inom ett av produktionsområdena. Rollen kombinerar operativ arbetsledning med koordinering och planering av delar av produktionen.
Du har inget formellt personalansvar, men fungerar som den naturliga ledaren i det dagliga arbetet och säkerställer att produktionen drivs framåt enligt plan, kvalitet och säkerhetskrav. Rollen innebär ett nära samarbete med produktion, teknik och andra funktioner för att skapa ett effektivt produktionsflöde.Publiceringsdatum2026-07-21Dina arbetsuppgifter
Leda och samordna det dagliga arbetet inom ett produktionsområde.
Planera och följa upp produktionsaktiviteter.
Säkerställa att arbetet utförs enligt ritningar, instruktioner och kvalitetskrav.
Koordinera resurser och bidra till ett effektivt produktionsflöde.
Vara en teknisk kontaktpunkt och stötta produktionen i praktiska frågor.
Samverka med angränsande funktioner för att lösa produktionsrelaterade utmaningar.
Vi söker dig som
Har en teknisk bakgrund inom något av följande områden:
Stålkonstruktion
Svets
Smide
Plåtslageri
Du har erfarenhet från tillverkande industri eller annan verksamhet där arbete med stål och metallkonstruktioner varit en central del av arbetet. Erfarenhet från detaljtillverkning är meriterande, men vi välkomnar även dig som har arbetat inom exempelvis bygg-, anläggnings- eller infrastrukturprojekt med liknande tekniska arbetsuppgifter.
Erfarenhetskrav:
God vana av att läsa och tolka tekniska ritningar.
Erfarenhet av att leda eller samordna arbetet i produktion, exempelvis som arbetsledare, teamledare, produktionsledare eller liknande.
Förmåga att planera, prioritera och driva arbetet framåt.
Ett lösningsorienterat arbetssätt och god samarbetsförmåga.
God kommunikativ förmåga på svenska.
Meriterande erfarenheter:
Erfarenhet från verkstadsindustri eller tung tillverkning.
Erfarenhet av projektledning eller produktionsplanering.
Erfarenhet av komplexa stålkonstruktioner eller svetsade konstruktioner.
Är du rätt person för uppdraget, eller vill du rekommendera en stark kandidat? Tveka inte att kontakta oss.
Ansök gärna redan idag, urval och intervjuer sker löpande
Ansök genom att bifoga ditt CV (vi vill inte ha något personligt brev) och besvara urvalsfrågorna. Frågorna utgår från kravprofilen för den här rekryteringen och dina svar ligger till grund för det urval som sker i processen. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett. Vänligen notera att krav och eventuella meriter ska vara uppfyllda vid ansökningstillfället. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8105322-2110795". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Professional Galaxy AB
(org.nr 559366-0524), https://careers.progalaxy.se
Landskrona IP (visa karta
)
261 42 LANDSKRONA Jobbnummer
10008718