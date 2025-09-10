Teknisk Ordermottagare/innesäljare I Nacka
2025-09-10
SPEKUMA KULLAGER är ett familjeföretag som grundades 1950. Vi har 5 anställda och importerar kullager och andra maskinvaror från Europa och Asien och säljer till svensk industri. Vi har egna agenturer och stor branscherfarenhet, där vårt motto och konkurrenskraft är personlig service på hög nivå. Eftersom vi är så få, krävs det att alla tar egna initiativ och är flexibla till att hjälpa till där det behövs. Här måste man även kunna tänka "utanför boxen".
Företaget finns i Saltsjö-Boo/Nacka. Vill du veta mer om oss, se vår hemsida www.spekuma.se
ARBETSUPPGIFTER: Tjänsten är en blandning av ordermottagning, orderadministration, innesälj och lagerarbete.
Arbetet innebär att svara och följa upp kundförfrågningar, mata in ordrar och skapa offerter. Kundkontakterna sker framförallt via tel och e-mail, men även försäljning över disk i vår butik.
Som Teknisk innesäljare räknar man på offerter från länder med olika valutor, tullsatser, har kontakt med fabriker på engelska och hjälpa kunder med problemlösningar med hjälp av tex teknisk data, bilder eller ritningar. Tjänsten kan utvecklas till KAM och mer övergripande säljansvar.
Det ingår även att dagligen arbeta på vårt lager, med framplockning och packning, bokning av transporter och att ta emot och lämna ut gods.
Vi använder oss av personlig service för att skapa långsiktiga kundrelationer.
VI SÖKER DIG SOM:
• Är självgående, driven, mycket serviceinriktad och har ett intresse för detaljer
• Som har god helhetssyn, är strukturerad och noggrann
• Har ett intresse av försäljning via telefon och mail
• Trivs med att arbeta både självständigt och i grupp: här är vi alla lagerarbetare, som en del av våra olika ordinarie arbetsuppgifter.
• Är samarbetsvillig och prestigelös för att kunna passa in här.
• Är flexibel och kan ta egna initiativ till att hjälpa till där det behövs, som tex att packa på lagret, hjälpa kunder i butiken, se till att det finns packmaterial, åka till posten osv.
KRAV
• Mycket goda kunskaper i svenska i tal och skrift.
• Goda kunskaper i engelska i tal och skrift.
• Siffersinne och kunskaper i beräkningar
• Erfarenhet av arbete i ngt affärssystem
• Kunskaper i administration
• KRAV: minst Teknisk linje på gymnasienivå alt annan form av Teknisk alt Mekanisk kunnighet, intresse och/eller förståelse.
• KRAV: TEKNISK KUNNIGHET från utbildning eller yrkeserfarenhet inom MEKANIK och/eller TEKNIK
• Körkort
Arbetet avser heltid i Saltsjö-Boo. Fast lön. Tillträde efter överenskommelse.
Ansökan/frågor till: micaela@spekuma.se
Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Ansökningar som ej överensstämmer med våra krav på teknik-mekanik kommer ej att beaktas! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31
E-post: micaela@spekuma.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.
(org.nr 556061-1575)
Sprängarvägen 9 (visa karta
)
132 38 SALTSJÖ-BOO Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9503052