Försvarsmakten / Övriga jobb / Göteborg2021-09-18Teknisk officer - Mark Elektro till SjukhuskompanietOm förbandetFörsvarsmedicincentrum (FömedC) är ett utbildnings- och kompetenscentrum för försvarsmedicinsk verksamhet. På FömedC finns krigsförbanden 1. och 2. Sjukhuskompaniet, vilka består av en kompaniledning och 4 plutoner. Dessa bemannas av såväl kontinuerlig som tidvis tjänstgörande personal.Huvudsakliga arbetsuppgifterSom Teknisk officer tillhör du logistikplutonen men stöttar hela kompaniet med teknisk tjänst. Du arbetar med kompaniets materiel, främst med felsökning, skadeklassning, driftstöd och systemstöd, men också med en del underhåll. Din roll kan vara såväl utbildare som utförare.Som Teknisk officer arbetar du tillsammans med personal med olika kunskapsnivåer vilket ställer krav på din pedagogiska- och samarbetsförmåga.Som Teknisk officer är du den naturliga kontakten för personalen när det uppkommer tekniska problem. Du kommer att ha rätten att belägga materiel och system samt verksamhet med nyttjandesbegränsningar eller användningsförbud om det finns risk för ohälsa och olycka/tillbud.2021-09-18Specialistofficersexamen med teknisk inriktning.God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på engelska och svenska.Godkänd läkarundersökning (testas inför anställning).God fysik, enligt Försvarsmaktens baskrav (FM FysS) (testas inför anställning).MeriterandeInriktning Mark ElektroC-körkortFörsvarsmaktens elektriska anläggning i fält (FMEAF) teknisk GK.Handhavande högeffektsystem.Erfarenhet av medicinteknisk utrustning.Militär utlandstjänstgöringPersonliga egenskaperFör att trivas med rollen som systemtekniker behöver du kunna arbeta självständigt och ta de kontakter som behövs för att genomföra den tekniska tjänsten inom eget kompani. Rollen handlar mycket om att inspirera och motivera andra till att arbeta med förebyggande underhåll, det är därför viktigt att du har verksamhetsfokus, är kommunikativ och trivs med att skapa nya kontakter. Du måste ha en analytisk förmåga samt kunna uppmärksamma och agerar på oförutsedda konsekvenser. Eftersom du kommer hantera komplexa system är det viktigt att du är nyfiken och kreativ. Rollen som systemtekniker innebär ofta utbildningssituationer vilket förutsätter att du kan förmedla budskap till åhörare som inte är insatta i området.Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.Nivå: OR 6-7Typ av anställning: Tillsvidareanställning, heltid, 100%Arbetsort: GöteborgTillträde: Enligt överenskommelseLön: Individuell lönesättningIntervjuIntervjuer kommer preliminärt att genomföras under v 40 vid FömedC i Göteborg. Slutligt urval sker preliminärt under v 41.Frågor om tjänsten:Fj Martin Khoshaba, Teknisk ChefTelefonnummer: 070-996 74 14Epost: martin.khoshaba@mil.se Frågor om rekryteringsprocessen:Lt Christopher Pettersson, Tjf C 1 SjukhuskompanietTelefonnummer: 072-187 74 43Epost: christopher.pettersson@mil.se Fackliga representanterSEKO: Lars LandénSACO: Anders JonssonOfficersförbundet: Jonas RynnerSamtliga nås via växeln: 031-692000Välkommen med din ansökan senast 2021-09-24.Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.-------------------------------------------------------Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:Försvarsmedicincentrum är ett utbildnings- och kompetenscentrum för försvarsmedicinska frågor beläget i Göteborg. Vid centrumet finns kvalificerad hälso- och sjukvårdspersonal som läkare, veterinärer, sjuksköterskor med mera. Här finns officerare, reservofficerare, civil personal och rekryter. Försvarsmedicincentrum ingår som en del i Göteborgs Garnison.Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.Varaktighet, arbetstidHeltid/ Ej specificeratIndividuell lönesättningSista dag att ansöka är 2021-09-24Försvarsmakten5977211