Teknisk Officer - Inriktning hydroakustik
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2026-07-29
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Vill du jobba i en inspirerande miljö och bidra till Marinens utveckling. Vi erbjuder ett omväxlande och varierande arbete med stora möjligheter att påverka din egen arbetsdag. Marinbasen söker nu en Teknisk Officer för anställning vid Garnisonsenhetens Signaturavdelning. Anställningen innefattar flexibel arbetstid och erbjuder möjligheter till friskvård på arbetstid.
Om Signaturavdelningen
Marinbasen är ett insatsförband. Signaturavdelningen tillhör Marinbasen- Garnisonsenheten och arbetar i huvudsak med mätning och analys av fartygs signaturegenskaper samt sensor och vapenkontroll på fartyg och båtar inom Marinen. Signaturavdelningen nyttjar ett antal fasta och rörliga mätstationer runt om i landet. I anställningen ingår därför inrikes resor till dessa. Många av stationerna ligger på öar, och avdelningen förfogar över ett antal båtar för egna transporter. Vi har även lastbilsburna containerbaserade rörliga mätsystem Du anställs och tjänstgör som specialistofficer(OR6/7), med inriktning signaturmätning och sensorkontroll.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Deltaga i mätningar och analys av fartyg
Deltaga i mätning och analys sensor och vapenkontroll
Planera och leda utveckling avseende teknisk utrustning, mätmetodik, analys och rapportering
Deltaga i marinens övningar
Deltaga i och lämna tekniskt systemstöd vid studier, utveckling och anskaffning av nya och modifierade materielsystem med ingående delsystem
Följa upp status avseende materiel (omfattar bl.a. reservdelar, dokumentation)
Deltaga i avdelningens övriga verksamhet t.ex. driftunderhåll av stationer båtar, fordon mm.
KRAV
Kvalifikationer
Genomförd och godkänd specialistofficersexamen eller motsv. utbildning
Körkort klass B
God fysisk prestationsförmåga
God dator- och IT-systemvana
Goda språkkunskaper i svenska och engelska
Svenskt medborgarskap
Personliga egenskaper
Du är en person som kan anpassa dig efter uppkomna situationer och har lätt för att växla mellan olika uppgifter som vår verksamhet kan komma att kräva. Du är bra på att samarbeta och tar ansvar för ditt arbete. En förutsättning för goda resultat i arbetet är att du har god social kompetens. Du har god initiativförmåga och eftersträvar alltid att nå resultat av hög kvalité, både när du arbetar tillsammans med andra och när du arbetar självständigt. Du är teknikintresserad både teoretiskt och praktiskt. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
MERITERANDE
El/tele- teknisk eller hydroakustisk bakgrund
Nautisk kompetens N8 och M8
Kännedom om Försvarsmaktens marina förband
Militärt förarbevis CE
Övrigt
Anställningsform:Tillsvidare med 6 månaders provanställning vid eventuell återanställning.
Sysselsättningsgrad: Heltid.
Tillträde enligt överenskommelse.
Arbetsort: Berga.
Tjänsteresor förekommer inom ramen för arbetsuppgifterna.
Upplysningar om befattningen
Jesper Andersson, nås via växel 01082-85000
Per Fredriksson, nås via växel 01082-85000
Information om rekryteringsprocessen
Frida Franksson, nås via växel 01082-85000
Fackliga företrädare
Officersförbundet, Jonas Mårdh
Försvarsförbundet, Jimmy Svensson
SACO Mikael Olsson
Samtliga nås via FM växel 01082-85000
SEKO Jan-Anders Nilsson Nås via växel 01082-47100
Ansökan
Välkommen med din ansökan senast 2026-08-31. Din ansökan ska innehålla CV och ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning samt svar på angivna urvalsfrågor.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats. --------------------------------------------------------Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:Marinbasens övergripande uppgift är att stödja de marina förbanden med bland annat logistik i form av transporter, basering, bevakning och sjukvård, både hemma och utomlands. Marinbasen har sitt huvudsäte i Karlskrona, men bedriver verksamhet där behov finns, exempelvis i Berga/Muskö, söder om Stockholm och i Göteborg. Andra stora uppgifter för Marinbasen är övervakning av Sveriges 2700 km långa kust med territorialhav. Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarsmakten
(org.nr 202100-4615), https://www.forsvarsmakten.se/
Marinbasen (visa karta
)
148 95 MUSKÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Försvarsmakten Jobbnummer
10015339