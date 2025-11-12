Teknisk montör till vår kund i Linköping!
Vår kund är ett ledande företag inom utveckling och tillverkning av elektroniska skyltar till realtidsinformationssystem till lokaltrafik. De erbjuder helhetslösningar som sträcker sig från styrning och datahantering till tillverkning av högkvalitativa skyltar. Med sin nischade, strömsnåla och batteridrivna teknologi har de etablerat sig som världsledande med över 25 000 skyltar spridda över stora delar av Europa, inklusive Tyskland, Sverige, Frankrike, Italien och Polen.
Företaget växer kraftigt med en vision om att växa med 30% varje år. Trots tillväxten vill man bevara en positiv arbetsmiljö och en platt organisationsstruktur, där varje individ är delaktig och viktig. Genom att främja lokaltrafiken hoppas man att bidra till en bättre miljö och samhälle både nationellt som internationellt.
Om rollen:
Vi söker nu en engagerad och tekniskt intresserad montör att bli en del av produktionsteamet. Som montör kommer du att arbeta med montering av olika komponenter för kundens elektroniska skyltar. Arbetsuppgifterna inkluderar bland annat kabeldragning, lödning, montering av produktdetaljer och testning av elektroniken. Ingen dag är den andra lik och du kommer att ha möjlighet att växa och utvecklas inom företaget.
Viktig info om rollen:
Den montör som får rollen kommer att inleda som konsult de första sex månaderna och vara anställd av Job Solution Consulting. Målbilden är att du sedan blir överrekryterad efter sex månader.
Krav för rollen:
Erfarenhet av montering, gärna inom tillverkningsindustrin
Goda färdigheter med att använda händerna i arbetet
Flytande svenska och kunskaper i engelska
Stort tekniskt intresse
Meriterande för rollen
Bakgrund inom elektronik
Erfarenhet av lödning
Tidigare arbete med testning av elektronik
Vidare är följande egenskaper viktiga för rollen
Du är självgående
Du är driven
Du är flexibel
Övrig info
Möjlighet till intern utveckling och karriärmöjligheter
Ljusa och moderna kontorslokaler belägna i Mjärdevi, nära skogsmiljö
Flexibla arbetstider
Delaktighet i en positiv arbetsmiljö där varje individ är viktig
Fortsatt intresserad av rollen?
Vad kul! Då får du mer än gärna ansöka med ett CV så hör vi av oss om ett eventuellt nästa steg i processen.
Den här rekryteringsprocessen administreras av Job Solution Consulting, och kunden har begärt att alla frågor angående tjänsten hanteras av Job Solution Consulting. Om du blir antagen till den här rollen kommer du att agera som konsult via Job Solution Consulting. Under tiden som konsult hos oss är du ansluten till kollektivavtal med mera.
För eventuella frågor eller funderingar är du välkommen att höra av dig till mig. Du når mig på fredrik.hovstadius@jobsolution.se
