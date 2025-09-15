Teknisk montör till Linköpings Tungservice AB
Linköpings Tungservice AB är specialiserat på tunga lyft, hantering och transporter av tunga industriprodukter - inklusive att flytta hela industrianläggningar - och erbjuder allt från kompletta projekt med totalåtagande till enklare trucklossningar. De har också maskiner och utrustning för kvalificerade uppdrag Arbetsuppgifter
Hos Linköpings Tungservice AB får du som teknisk montör vara med på allt från att montera stålstommar och bygga ramper till att flytta stora maskiner - ibland hela industrianläggningar. Det är ett arbete där du får ta i, tänka smart och lösa problem tillsammans med ett gäng schyssta kollegor.
Jobbet är mest operativt, men ibland får du också vara med och planera eller ha kontakt med kunder på plats. Ena dagen kan du vara i verkstaden, nästa dag ute hos kund på ett helt annat typ av projekt - det är variationen som gör jobbet kul.
Arbetstider:
Måndag-torsdag: 07.00-16.00
Fredag: 07.00-15.00 Profil
Vi söker dig som trivs med ett varierat och fysiskt arbete där det händer mycket. Du är praktiskt lagd, van att arbeta med verktyg och maskiner och har inga problem med att ta i när det behövs. Du kan arbeta självständigt, hitta lösningar på plats och samtidigt samarbeta väl med dina kollegor.
Du behöver ha erfarenhet av svetsning, samt vana av att köra truck. Har du jobbat med riggning, montage eller industridemontering tidigare är det en fördel, men det viktigaste är att du är nyfiken och vill utvecklas i rollen.
Eftersom du möter kunder ute på jobb behöver du kunna kommunicera tydligt och uppträda på ett respektfullt och professionellt sätt. Vi ser också att du är flexibel och trivs i ett mindre team där man hjälps åt för att få jobbet gjort.
Ansökningsförfarande
I den här rekryteringen samarbetar Tungservice med Skill. Urvalsprocessen kommer att påbörjas direkt efter sista ansökningsdagen den 28 september 2025.
Eftersom vi vill säkerställa ett rättvist och fördomsfritt urvalsarbete önskar vi inget personligt brev, däremot att du svarar på våra inledande urvalsfrågor. Om du går vidare kommer du därefter att få ett mejl med en länk till våra rekryteringstester som på ett objektivt sätt hjälper oss att matcha rätt person till tjänsten.
Innan en anställning slutförs kommer vi att ta ett utdrag ur belastningsregistret för den kandidat som går vidare till slutskedet av processen.
Vid frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen, vänligen kontakta ansvarig rekryterare Andreas Schmidt på andreas.schmidt@skill.se
