Teknisk montör till innovativt teknikföretag
2025-08-12
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
, Mjölby
, Motala
, Norrköping
, Söderköping
Har du ett stort intresse för teknik och erfarenhet av montering? Vill du arbeta i en modern och ljus produktionsmiljö med högteknologiska produkter som används världen över? Vi söker nu en noggrann och engagerad teknisk montör till ett växande företag inom tillverkningsindustrin!
OM TJÄNSTEN
Vi söker för kunds räkning en teknisk montör som vill bli en del av ett sammansvetsat team i Linköping. Företaget utvecklar och producerar avancerade system som kombinerar elektronik, mekanik och displayteknik. I rollen blir du en del av en grupp på cirka 20 personer som arbetar med montering, test av elektronik och olika typer av displaytekniker samt plast- och plåtmekanik. Vi arbetar med rotationsprincip, vilket gör att du får följa produkten genom hela processen - från order till färdig och testad slutprodukt. Som montör har du även kontakt med andra avdelningar såsom inköp, sälj, utveckling och teknik. Du rapporterar till produktionschef och arbetsplatsen är belägen i Linköping.
Du erbjuds
• En ljus och fräsch produktionsmiljö
• Varierade och tekniskt utmanande arbetsuppgifter
• Möjlighet att arbeta med avancerade och världsledande produkter
• Ett team med högt i tak och god sammanhållning
Dina arbetsuppgifter
• Montering och test av elektronik och displayteknik
• Arbeta med plast- och plåtmekanik
• Rotera mellan olika stationer i produktionen
• Säkerställa högsta kvalitet på alla produkter
VI SÖKER DIG SOM
• Har erfarenhet av montering, gärna inom tillverkande industri
• Har stort tekniskt intresse
• Är noggrann, kvalitetsmedveten och har eget driv
• Trivs med att arbeta både självständigt och i team
• Behärskar svenska och engelska i tal och skrift
• Har B-körkort
Det är meriterande om du har
• erfarenhet av test av elektronik.
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
