Teknisk montör till företag i norrort!
2026-01-21
Har du ett tekniskt intresse, är noggrann och trivs med varierande arbetsuppgifter? Då kan detta vara rätt roll för dig!
OM TJÄNSTEN
I rollen som kabelmontör/produktionstekniker arbetar du med montering och byggnation av kundanpassade kablage enligt kundspecifika underlag. Arbetet sker ofta i små serier och du ansvarar för tillverkningen från start till mål, vilket innebär stor variation i arbetsuppgifterna.
Kvalitetskraven är höga och arbetet sker i nära samarbete med både konstruktionsavdelningen i Vallentuna och produktionen i andra länder. Dokumentation av tillverkningsprocessen samt framtagande av enklare fixturer och hjälpmedel ingår i rollen.
Dina arbetsuppgifter
Arbetet innefattar montering av finmekaniska och elektroniska komponenter, kabeldragning och kvalitetssäkring. Du kommer att utgå från tekniska ritningar och instruktioner för att säkerställa att varje produkt uppfyller specifika krav.
• Utföra avancerad montering av elektronik och mekaniska komponenter
• Arbeta med tekniska ritningar och specifikationer
• Säkerställa hög kvalitet och precision i monteringsarbetet
• Aktivt bidra till att lösa problem och förbättra processer
VI SÖKER DIG SOM
• Grundläggande teknisk utbildning (t.ex. gymnasial eller yrkeshögskola).
• Erfarenhet av montering, gärna inom el- och elektronik eller kabel.
• God förmåga att läsa och tolka tekniska ritningar.
• Självgående och initiativrik med hög arbetsmoral.
• Kommunicerar obehindrat på svenska samt engelska
Det är meriterande om du har
• Certifiering inom IPC (t.ex. IPC 620) och/eller lödning.
• Erfarenhet av komplex elektronisk montering.
För att lyckas i rollen är du noggrann, serviceminded och har ett genuint tekniskt intresse. Arbetet är självständigt, vilket innebär att du behöver vara självgående, initiativtagande och ta eget ansvar för dina uppgifter.
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
