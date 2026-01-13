Teknisk montör sökes!
Montör med tekniskt intresse!
Har du erfarenhet från industrin eller gillar att meka med bilar och maskiner? Då kan detta vara jobbet för dig!
Vi söker nu en praktiskt lagd och händig person till ett spännande uppdrag inom montering i Vaggeryd. Här får du arbeta i en social och teknisk miljö där kvalitet och noggrannhet står i fokus.Publiceringsdatum2026-01-13Om tjänsten
Du kommer att arbeta med montering av större detaljer, där teknisk förståelse och ett öga för detaljer är avgörande. Arbetet sker dagtid, måndag till fredag.Dina arbetsuppgifter
Montering av större komponenter
Hantering av verktyg och maskiner
Följa ritningar och instruktioner
Säkerställa att produkterna håller hög kvalitet
Vi söker dig som:
Har erfarenhet från industrin eller praktiskt arbete, gärna med montering
Gillar att skruva, bygga och meka - kanske på bilar, motorcyklar eller lantbruksmaskiner
El kunskap
Dra moment
Är allmänt tekniskt intresserad och nyfiken
Har grundläggande förståelse för hydraulik och el (meriterande)Dina personliga egenskaper
Pålitlig och engagerad i ditt arbete
Noggrann och strukturerad
