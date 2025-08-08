Teknisk merchandiser till kortare uppdrag - Örebro
NRG Sweden AB / Servicepersonaljobb / Örebro Visa alla servicepersonaljobb i Örebro
2025-08-08
, Kumla
, Hallsberg
, Nora
, Lindesberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos NRG Sweden AB i Örebro
, Karlskoga
, Köping
, Storfors
, Kristinehamn
eller i hela Sverige
Vi söker nu åt kunds räkning flera serviceinriktade, tekniska merchandisers för ett korttidsuppdrag!
Om kunden
Kunden är en av Sveriges största aktörer inom spel på hästar, sport och casino. De arbetar aktivt för en sund och ansvarsfull spelmarknad och är en viktig samarbetspartner inom branschen, med ett tydligt fokus på säkerhet och trygghet för spelare.Publiceringsdatum2025-08-08Arbetsuppgifter
Som teknisk merchandising kommer du att besöka olika återförsäljande butiker och ansvara för en enklare installation. Uppdraget innehåller bland annat:
• Byta ut en metallplatta och utföra en enkel ominstallation av datorer.
• Samarbeta med butikspersonal och representera kunden på ett professionellt och serviceinriktat sätt.
Vi söker dig som:
• Har giltigt körkort och tillgång till egen bil (obligatoriskt för tjänsten).
• Bekväm med att resa till olika butiker runt om i ditt län.
• Tar initiativ och är självgående.
• Har viss fysisk styrka då jobbet kräver hantering av tyngre material.
• Är lösningsorienterad och snabbt kan lösa praktiska problem på plats i butik.Dina personliga egenskaper
• Serviceinriktad och har lätt för att samarbeta med butikspersonal.
• Noggrann och ansvarsfull i ditt arbete.
• Gillar praktiskt arbete och tar gärna egna initiativ.
• God förmåga att kommunicera på svenska, både muntligt och skriftligt (och gärna engelska vid behov).
Vi erbjuder:
• Ett omväxlande och fysiskt aktivt arbete ute på plats i butiksmiljö.
• Stöd och introduktion till själva installationsuppdraget.
• Möjlighet att representera en professionell aktör inom spel.
• Självständigt arbete med möjlighet att påverka hur du planerar din dag.
Detta är ett kort flexibelt uppdrag som varierar i omfattning, från 1 dag till cirka 2 veckor.
Övrigt I detta uppdrag kommer du bli anställd i NRG Sweden AB men utför uppdraget hos vår kund. Detta är ett kort flexibelt uppdrag som varierar i omfattning beroende på hur många besök som ska göras i ditt län. OM NRG NRG är brand activation-byrån som tar ditt varumärke till nästa nivå. Vi är din självklara partner för effektiva försäljnings- och marknadsföringsstrategier. Med fokus på sömlösa omnichannel-kampanjer, särskilt inom retail, ser vi till att ert varumärke når era kunder vid varje avgörande kontaktpunkt i deras köpresa - oavsett om det är i butiken, på bussen eller i soffan. Med nästan 30 års erfarenhet vet vi vikten av att kombinera kreativitet, funktionalitet och effektivitet. Vår expertis inom både varumärkesbyggande och kommersiell strategi gör att vi kan skapa skräddarsydda lösningar som stärker ditt varumärkes synlighet och levererar verkliga affärsresultat. I en digital värld som ständigt förändras, där kvalitet och innovation är avgörande, hjälper vi dig att ligga steget före. Oavsett om du lanserar en ny kampanj, bygger långsiktig kundlojalitet eller förstärker ditt team med specialistkompetens, erbjuder vi verktygen och strategierna du behöver för att lyckas. Din framgång är vår drivkraft. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare NRG Sweden AB
(org.nr 556611-9474), http://nrgagency.com Arbetsplats
NRG Agency Kontakt
Ella Seger seger@nordicretailgroup.com Jobbnummer
9451319