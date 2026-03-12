Teknisk maskinoperatör till vår kund i Tingsryd
Till vår kund i Tingsryd söker vi nu en Reservtekniker. Brinner du för teknik och har erfarenhet av att lösa avvikelser samt utveckla produktionen tillsammans med dina kollegor? Då kan detta vara rollen för dig!Publiceringsdatum2026-03-12Arbetsuppgifter
I rollen arbetar du främst som operatör, men kliver in som tekniker vid frånvaro eller när behov uppstår i produktionen.
Du kommer ha varierande arbetsuppgifter med fokus på driftsättning av formsprutor och robotar samt tillhörande kringutrustning och materialtillförsel. Du blir en viktig del i utvecklingen av maskinhallen och arbetar med tvärfunktionellt samarbete för att förbättra säkerhet, kvalitet, produktivitet och leveranssäkerhet.
Arbetetsuppgifter som Reservtekniker innefattar bland annat:
• Säkerställa en trygg arbetsplats genom att rapportera tillbud/olyckor samt delta i utredning och handlingsplaner.
• Prioritera kvalitet på produkter, maskiner, verktyg och kringutrustning.
• Utföra förebyggande underhåll enligt instruktioner och vid behov.
• Genomföra orderbyten och uppstarter enligt planering.
• Ge tydlig skiftöverlämning för att underlätta nästa skift.
• Samarbeta positivt inom skiftlaget och tvärfunktionellt med andra avdelningar.
• Ansvara för skiftledartelefonen vid behov och planera bemanning inför nästa skift.Profil
Vi söker dig som är en lagspelare med teknisk grundkompetens. Erfarenhet från formsprutning eller plastindustrin är meriterande, och det är ett plus om du har ambition att vidareutvecklas till ställare.
Vidare har du:
• Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
• Ett strukturerat arbetssätt
• Förmåga att driva förbättringar och samarbeta för gemensamma mål
Vi erbjuder dig
Vi sätter oerhört stort värde på dig som medarbetare hos oss på Maxkompetens. Hos oss får du en personlig och prestigelös konsultchef vars främsta uppgift är att du ska trivas på din arbetsplats oavsett om du arbetar en kort period eller flera år som anställd hos oss. Din konsultchef är mån om kontakten med dig och kommer både besöka dig ute hos kundföretaget, men finns också tillgänglig via telefon och för personliga möten på Maxkompetens kontor.
Vi vill inget hellre än att hjälpa dig att utvecklas och lyckas i din jobbkarriär. Samtidigt ger vi dig branschens bästa friskvårdsersättning. Självklart erbjuder vi dig en formell trygghet när det kommer till allt det arbetsrättsliga såsom lön, semester, arbetsmiljö, friskvård, pension och sjukfrånvaro som medföljer stämpeln av att vara ett auktoriserat bemanningsföretag. Hoppas att du vill vara en del av oss!
Övrig information
Placeringsort: Tingsryd
Start: Enligt överenskommelse
Arbetstid: Två skift, 06:00-14:06 samt 14:00-21:54 (fredagar 17:54)
Lön: Enligt kollektivavtal
Har du frågor angående tjänsten så kontakta gärna ansvarig rekryterare på Maxkompetens, Elin Tornhed på telefon 073 320 56 36.
Urval och intervjuer kommer ske löpande i denna process så ansök gärna på www.maxkompetens.se
redan idag!
Ansökningar via e-post mottages ej på grund av GDPR.
För den här tjänsten blir du anställd som konsult hos Maxkompetens och arbetar ute hos vår kund i Tingsryd.
Om Maxkompetens
Maxkompetens är ett av Sveriges ledande rekrytering och bemanningsbolag sedan 2003 och har kontor på fem orter fördelade på Kristianstad, Växjö, Halmstad, Borås och Stockholm. Varje år tillsätter vi över 1200 jobb och varje dag har vi ca 280 konsulter ute på uppdrag. Våra kompetensområden är HR & Lön, Ekonomi & Finans, Kundtjänst & Administration, Marknad & Försäljning, It & Teknik, Inköp & Logistik, Industri.
Varje människa har en fantastisk potential. Det är viktigt att ta vara på alla människors kompetens och erbjuda dem möjligheten att uppnå sina drömmar. Genom omsorgsfullhet, väl fungerande rekryteringsprocesser och hög kompetens hjälper vi människor och företag att mötas och lyckas tillsammans. En bättre värld helt enkelt! Vi är ett auktoriserat bemanningsföretag med kollektivavtal, försäkringar, friskvård och tjänstepension. Ersättning
