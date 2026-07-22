Teknisk maskinoperatör Täby

Prowork Bemanning AB / Maskiningenjörsjobb / Stockholm
2026-07-22


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Operatör – Optiska tunnfilmsbeläggningar

Publiceringsdatum
2026-07-22

Om tjänsten
Vi söker flertal maskinoperatörer till vår kunds produktion där du arbetar med datorstyrd utrustning för vakuumförångning av optiska tunnfilmsbeläggningar. Rollen är både praktisk och teknisk med stort fokus på kvalitet och noggrannhet. Du arbetar hands-on med maskinerna, hanterar parametrar som våglängder och finjusterar processer för att säkerställa optimala resultat.
Vi söker personer främst till kvällskift men på sikt även dagsskift.

Dina arbetsuppgifter
Tillverka tunnfilmsprodukter i förångningsanläggningar
Övervaka och justera processer för bästa möjliga kvalitet
Genomföra omladdningar samt rengöring av maskiner
Utföra mätning och kvalitetskontroll av producerade produkter

Profil
Gymnasieutbildning med teknisk inriktning
Högskoleingenjör – Elektro / mekanik inriktning, meriterande
Erfarenhet från tekniskt arbete i produktionsmiljö är en fördel men inget krav
Mycket goda datakunskaper och goda kunskaper i excel
Programmering – grundläggande förståelse, meriterande
God kommunikativ förmåga i svenska och engelska, både muntligt och skriftligt

Som person är du analytisk, noggrann och strukturerad med tekniskt genuint intresse. Du tar ansvar för ditt arbete, är pålitlig och trivs med att samarbeta med andra, du är en lagspelare.
Anställningsform
Tillsvidareanställning
Arbetstid:
kvällsskift, måndag–torsdag kl. 14:30–23:15
Dagsskift, måndag-fredag kl. 6:30-14:45


Är du nyexad ingenjör och vill komma ut i arbetslivet i en teknisk roll och starta din karriär? Detta kan vara vägen!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16
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Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Prowork Bemanning AB (org.nr 556967-7072)
113 65  STOCKHOLM

Arbetsplats
Prowork Kompetens

Jobbnummer
10009135

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