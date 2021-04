Teknisk marknadsundersökare för uppdrag till yrkeshögskola! - Framtiden i Sverige AB - Butikssäljarjobb i Göteborg

Framtiden i Sverige AB / Butikssäljarjobb / Göteborg2021-04-02Är du en kommunikativ och driven person med ett intresse för teknik? Ta möjligheten och ansök till rollen som marknadsundersökare!2021-04-02I rollen som marknadsundersökare arbetar du med uppsökande verksamhet mot kundföretag, med telefon och mejl som dina främsta verktyg. Primärt ansvarar du för att samla in underlag från företagen kring vilka tekniska färdigheter/utbildningar de anser vara mest eftertraktade just nu. Detta för att ge en spegling av vilka färdigheter yrkeslivet efterfrågar.Nyckeln till framgång är att samla in så utförliga referenser som möjligt från bolagen, varpå en viss försäljningsanda är att föredra för att lyckas bäst i rollen. Underlaget som insamlas från företagen har följaktligen för avsikt att styrka, samt ge en vägvisning om att yrkeshögskolans erbjuder undervisning som är eftertraktad i arbetslivet.Uppdraget är tidsbegränsat - med chans till förlängning. Inledningsvis erbjuds du introduktion vid företagets kontor i Göteborg, men därefter finns möjlighet till flexibel arbetsplats.Mer information ges vid intervjutillfälletSkallkrav:Gymnasial utbildning - med fördel inriktning mot ITGod teknisk kännedomTidigare erfarenhet av kundbemötandeSvenska o engelska i tal och skrift.Meriterande:Likvärdigt arbetslivserfarenhetStor vikt kommer läggas vid din personliga lämplighet för rollen. Vi ser att du är en driven och kommunikativ person som har lätt för att samtala med kunder och inte räds att lyfta telefonen i ditt arbete. Vidare ser vi att du har en god övergripande teknisk förståelse. Detta på grund av att utbildningarna som yrkeshögskolan erbjuder, verkar inom fältet IT. Följaktligen behöver du i samtalen med kunder kunna kommunicera kring olika tekniker på ett förståeligt sätt, för att insamla bästa möjliga underlag.Som anställd på Framtiden AB kan du känna dig trygg. Samtliga av våra tjänster omfattas av kollektivavtal vilket ger dig avtalsenliga villkor gällande semester, lön, pension, sjukfrånvaro etc.Som anställd på Framtiden får du alltid en personalansvarig som finns tillgänglig för dig under hela anställningsperioden. Personalansvarig har som uppgift att hjälpa dig att utvecklas i din yrkesroll samt att säkerställa att du trivs på din arbetsplats.Framtiden arbetar med både bemanning och rekrytering, vi vill göra skillnad i människors liv. Skillnad gör vi genom att hjälpa människor att hitta rätt jobb och rätt kollega. Vi är specialister på att rekrytera rätt talanger till rätt företag. Framtiden finns på sju orter i Sverige samt i Oslo.För denna tjänst kommer du vara anställd av oss på Framtiden och arbeta som konsult hos ett av våra kundföretag.Start: april - 21Varaktighet: juni 2021 - med chans till förlängningOmfattning: HeltidPlacering: GöteborgLön: Enligt överenskommelseKontaktperson(er)Jesper Eriksson076 - 036 12 32Vi behandlar ansökningar löpande, skicka in din redan idag!Sista dag att ansöka är 2021-05-02Framtiden i Sverige AB5671062