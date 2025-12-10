Teknisk Ledare till Emballator i Vittsjö
2025-12-10
Vill du vara med och påverka framtidens förpackningslösningar tillsammans med oss? Är du tekniskt kunnig och har erfarenhet inom formsprutning, och som dessutom trivs i en produktionsnära roll? Då kan detta vara tjänsten för dig!
Om Rollen
Som Teknisk ledare på Emballator Lagan i Vittsjö får du en central roll i produktionen. Ditt huvudansvar är att säkerställa att maskinparken fungerar optimalt, både operativt och administrativt. Du arbetar nära produktionen, leder och utvecklar teknikerna, och är själv aktiv i det dagliga arbetet med maskiner och utrustning. Du ansvarar för underhåll, ställ, service, felsökning och förbättringsarbete, samt rapportering och analys av nyckeltal. Du rapporterar till Platschefen.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Säkerställa att maskiner och utrustning underhålls och fungerar optimalt.
Ansvarig för ställ av maskinerna.
Leda och utveckla tekniker och operatörer i det dagliga arbetet.
Ansvara för förebyggande underhåll, service och reservdelar inklusive vårt underhållssystem.
Felsökning, grundorsaksanalyser och initiera förbättringsåtgärder
Rapportera och analysera produktionsdata (OEE/TAK)
Bidra till att upprätthålla säkerhet, kvalitet och livsmedelshygien
Delta i och driva förbättringsarbete och standardiseringar
Din Profil
Du har en teknisk gymnasieutbildning eller motsvarande erfarenhet och flera års erfarenhet av formsprutning i en teknisk roll, gärna från livsmedelsindustrin. Du har goda kunskaper inom service, underhåll och produktion samt erfarenhet av OEE/TAK, SMED och förbättringsarbete. Du är van vid IT och har gärna erfarenhet av Maintmaster och Excel. Du behärskar svenska flytande i tal och skrift och har grundläggande kunskaper i engelska.
Du är en engagerad och hjälpsam person som trivs med att samarbeta och kommunicera med andra. Du arbetar strukturerat och tar gärna initiativ för att driva arbetet framåt. Dessutom är du relationsskapande och social, vilket gör att du bidrar till en positiv arbetsmiljö.
Vi Erbjuder
Vi står inför en spännande tillväxtresa där du har stor möjlighet att påverka din roll framåt. Du välkomnas in i en framåtriktad koncern där vi tänker och agerar långsiktigt, med stort fokus på hållbarhet. Värderingarna är grunden i verksamheten. Vi arbetar utifrån "den gröna påsen" som sätter ramarna hur vi bedriver bolaget och hur vi agerar gentemot varandra och våra kunder. Kan du identifiera dig med: Innovation, personligt engagemang, långsiktighet och mod kan vi mycket väl vara rätt för varandra.
Hos oss i Vittsjö möter du en inkluderande och familjär arbetsmiljö med öppna dörrar. Det är tillsammans vi skapar framgång.
I denna rekrytering samarbetar vi med Stella Rekrytering & Ledarskap. Vid frågor om tjänsten, vänligen kontakta Elin Dresch på 072 214 23 87 alternativt Magnus Ryberg 0702 71 69 77. Vi välkomnar ansökningar löpande och ser fram emot din ansökan. Dock senast den 11/1. Under Jul och Nyår kommer vi ha begränsad möjlighet att svara på samtal.
Välkommen att bli en del av Emballator!
Om Emballator
Emballator-gruppen består av nio enheter och finns i Sverige, Norge, Danmark, Finland och Storbritannien. Företagen utvecklar, tillverkar och marknadsför förpackningslösningar för framtida generationer. Vare sig du letar efter metallförpackningar, plastförpackningar, förslutningsemballage eller automationslösningar finns det alltid ett utbud att välja mellan. Vi utför uppdrag till både stora och små aktörer runt om i världen och du hittar våra produkter i över 50 länder. Koncernen i helhet omsätter cirka 2,5 miljarder kronor och har cirka 900 medarbetare.
