Teknisk ledare Cloud & Infrastructure
Saab Aktiebolag / Datajobb / Lund Visa alla datajobb i Lund
2026-07-02
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Vi tror att framsteg och möjligheter skapas bäst tillsammans. Välkommen till en plats där samarbete gör skillnad.
Din roll
Vi söker nu en IT Service Manager som kan ta ett samlat ansvar för vår Cloud & Infrastructure-förmåga - från daglig drift och teamledarskap till verkställande av strategi och arkitekturell riktning. Det här är rollen för dig som trivs lika bra i tekniska diskussioner som i dialogen med verksamhet och ledning.
Som Service Manager för Cloud & Infrastructure är du navet i ett tekniskt team med global räckvidd. Du rör dig naturligt mellan det operativa och det strategiska - du löser dagens problem och bygger samtidigt morgondagens plattform. Rollen kräver helhetssyn, eget driv och förmågan att hålla många bollar i luften utan att tappa riktningen.
Dina huvudsakliga ansvarsområden
Tekniskt ansvar och modernisering - Du ansvarar för drift, förvaltning och modernisering av vår infrastruktur i både moln- och traditionella miljöer. Du driver den tekniska roadmapen och säkerställer en hållbar livscykel för plattformar och tjänster.
Teamledarskap och kompetensförsörjning - Du leder, coachar och prioriterar arbetet i teknikteamet. Tillsammans med linjechefen säkerställer du rätt kompetens, arbetssätt och verktyg för att möta både dagens och morgondagens behov.
Service Management och leverantörsstyrning - Du är länken mellan IT och verksamheten och ansvarar för att tjänster levereras enligt överenskommelse. Du hanterar leverantörsrelationer, driver förbättringsarbete och skapar tydlighet kring IT:s möjligheter och leveranser.
Strategi, omvärldsbevakning och utveckling - Du följer utvecklingen inom cloud och infrastruktur och omsätter nya möjligheter i konkreta initiativ. Du driver förbättringar som stärker säkerhet, prestanda och kostnadseffektivitet.
Dina viktigaste kontaktytor
CIO Office - samverkan kring arkitektur och teknologistandarder, resursallokering via PMO samt stöd till verksamhetsutveckling inom pm3-objekt
Platschefer (Site Managers) - löpande dialog kring lokala resurser, kompetensutveckling, rekryteringsbehov och teamets välmående
Verksamhetens efterfrågan (Business Demand) - samarbete med pm3 IT-objektledare för att fånga upp kommande behov av resurser, support och kompetens i god tid
Tjänsten kan vara placerad i Lund, Karlskrona, Stockholm eller Linköping.Publiceringsdatum2026-07-02Profil
Vi letar efter dig som har ett starkt eget driv och tar initiativ i både det operativa och det långsiktiga förbättringsarbetet. Du trivs i förändring och har en naturlig förmåga att snabbt sätta dig in i nya sammanhang och skapa struktur i komplexa miljöer. Som ledare är du kommunikativ och van att skapa tydlighet i dialogen med kollegor, leverantörer och ledning. Du rör dig obehindrat mellan teknik och verksamhet och har förmågan att översätta tekniska lösningar till konkret affärsnytta, samtidigt som du arbetar på ett pragmatiskt och systematiskt sätt som skapar stabilitet och framdrift.
Vi söker dig som har erfarenhet av att:
Standardisera, utveckla och leverera förmågor och arbetssätt inom cloud och infrastruktur - globalt, över flera sajter
Säkerställa rätt förutsättningar för ett tekniskt team vad gäller kompetens, metoder och verktyg
Proaktivt matcha teamets resurser mot pm3-objektens livscykler och aktuella projektbehov
Arbeta i en miljö där infrastruktur, säkerhet och molntjänster hänger tätt ihop
Fördel att ha erfarenhet av att ha arbetat inom producerande industri för komplexa produkter och kopplade affärsprocesser
För att lyckas i rollen tror vi även att du har:
En akademisk teknisk utbildning inom IT, ingenjör eller motsvarande arbetsrelaterad livserfarenhet
Förmåga att hantera tekniskt och formellt språk på såväl svenska som engelska
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vänligen observera att urvalsarbetet påbörjas från och med vecka 33, med start den 10 augusti.
Vad du blir en del av
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med syfte att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidra till trygghet för människor och samhällen. Med 28 000 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Saab Aktiebolag
(org.nr 556036-0793)
Skyddsgatan 5 (visa karta
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224 84 LUND Arbetsplats
Saab Jobbnummer
9990144