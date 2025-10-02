Teknisk lagerarbetare sökes
2025-10-02
Vi söker en noggrann och arbetsvillig person som vill arbeta som konsult på vår kunds lager. Du får den utbildning och stöttning som behövs för att lyckas i rollen, och tidigare erfarenhet är inte ett krav - det viktigaste är din vilja att lära. Har du arbetat i en fysisk miljö, exempelvis på ett lager, kan det vara en fördel.
Vi söker dig som är i början av din karriär och vill ta ditt första steg in i arbetslivet!Dina arbetsuppgifter
Montering och hantering av små komponenter
Underhåll av produkter
Plock av varor
Förbereda och packa produkter för leverans
Säkerställa att produkterna fungerar felfritt innan de skickas vidare
Kvalifikationer Vi söker dig som:
Nyligen tagit studenten eller är ny i arbetslivet
Är noggrann och detaljorienterad
Trivs med att arbeta både självständigt och i team
Har en stark vilja att lära dig nya saker
Talar och skriver svenska obehindrat
Kan arbeta på plats hos kunden i Linköping
Är tillgänglig för arbete måndag till fredag
Meriterande
B-körkort
Erfarenhet av lagerarbete
Villkor Placeringsort: Linköping Arbetstider: 08.00 - 16.00 (dagtid) Ej distansarbete
Urval sker löpande, och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdatum - skicka in din ansökan redan idag!
Urval sker löpande, och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdatum - skicka in din ansökan redan idag!
