Teknisk lageransvarig till Teijo AB i Karlstad
2025-08-14
Industritvättar under namnet Teijo har tillverkats i Finland sedan 1967. Under denna tid har över 16 000 standard- och specialmaskiner levererats till kunder över hela världen. Huvudmarknaderna finns i Norden och Europa, där produktmärket Teijo har ett mycket gott anseende tack vare sin funktionssäkerhet, hållbarhet och innovativa konstruktion.
Teknisk lageransvarig till Teijo AB i Karlstad
Vill du ha en roll där teknik, kundkontakt och ansvar möts i vardagen? Teijo AB söker nu en teknisk lageransvarig som vill vara med och bidra till deras fortsatta utveckling.
Om rollen
Som teknisk lageransvarig får du en central roll i verksamheten. Du ansvarar för lagret och ser till att in- och utleveranser fungerar smidigt. Du hanterar kundorder, plockar och packar reservdelar och kemikalier, och har daglig kontakt med kunder - både via telefon och mejl.
Rollen kräver teknisk förståelse, då du ofta hjälper kunder med frågor kring produkter och lösningar. Du arbetar även med inköp av reservdelar och kemikalier, och har ett säljande förhållningssätt i kontakten med kunder. Truckkörning förekommer, men är en mycket liten del av arbetet.
Du kommer att ha regelbunden kontakt med vår fabrik i Finland, vilket innebär att kommunikation över landsgränser är en naturlig del av arbetet. Då vi har många internationella kunder är det viktigt att du behärskar engelska i både tal och skrift.
Vi arbetar i Fortnox, så erfarenhet av systemet är meriterande.
Dina arbetsuppgifter:
• Ansvara för lagerhantering, in- och utleveranser
• Hantera kundorder och packning av gods
• Inköp och försäljning av reservdelar och kemikalier
• Teknisk kundsupport via telefon och mejl
• Lageroptimering och strukturering
• Samarbeta med kollegor inom produktion och administration
Vem är du?
Du är strukturerad, tekniskt intresserad och har ett naturligt sätt att bemöta kunder. Du gillar att ha ordning och reda, är lösningsorienterad och trivs med att ta ansvar. Du är social, serviceinriktad och har lätt för att samarbeta.
Tidigare erfarenhet av lagerarbete, kundkontakt eller teknisk support är meriterande - men vi lägger stor vikt vid din personlighet och vilja att utvecklas.
Kvalifikationer:
• Truckkort A (krav)
• Erfarenhet av kundkontakt
• Tekniskt intresse eller erfarenhet
• Meriterande med erfarenhet av Fortnox
• God svenska och engelska i tal och skrift (krav)
• Meriterande om du kan läsa och förstå maskinella ritningar
• Erfarenhet av internationell kommunikation är ett plus
Varför Teijo?
Hos oss får du en varierad vardag där ingen dag är den andra lik. Vi är ett inkluderande företag som värdesätter trivsel, samarbete och engagemang. Du blir en viktig del av vårt team och får möjlighet att växa med oss.
Tjänsten
Omfattning: Heltid
Start: Gärna oktober men viktigast är att det blir rätt person.
Plats: Karlstad
Ansökan
I denna rekrytering samarbetar Teijo med Qtym. Din ansökan vill vi ha senast 7/9-2025. Vid frågor om tjänsten kontakta:
Sofia Graflund, sofia.graflund@qtym.se
, 070-423 34 23.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och möjliggöra god kommunikation med våra sökanden, ber vi dig skicka in din intresseanmälan digitalt via ansökningsknappen på Qtyms hemsida. Vänligen undvik att skicka in din intresseanmälan via e-post eller pappersformat.
