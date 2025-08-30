Teknisk kundtjänstmedarbetare
2025-08-30
Vill du kombinera ditt tekniska intresse med möjligheten att ge service i världsklass till kunder över hela världen? Här får du chansen att använda dina språkkunskaper och arbeta i en internationell miljö där varje dag bjuder på nya utmaningar. Välkommen in med din ansökan!
OM TJÄNSTEN
Som kundtjänstmedarbetare kommer du att spela en central roll i att säkerställa en smidig orderhantering och ge utmärkt service till företagets kunder. Du kommer att ingå i ett sammansvetsat team där ni tillsammans arbetar nära andra funktioner inom bolaget. Teamet är kontaktpunkten mellan företaget och deras globala kunder, där målbilden är att ni tillsammans ska bidra till effektivare processer och starkare kundrelationer. Vi söker dig som vill växa i en roll med ansvar, variation och stora möjligheter att utvecklas både professionellt och personligt.
Du får en spännande roll med stora möjligheter att sätta din egen prägel. Det finns goda chanser att din insats kan leda till nya möjligheter inom bolaget och bidra till dess fortsatta utveckling.
ARBETSUPPGIFTER Publiceringsdatum2025-08-30Dina arbetsuppgifter
• Hantera inkommande beställningar/orders via mail, telefon och webb
• Supportera andra funktioner inom bolaget, exempelvis med offertarbete
• Vara ansiktet utåt gentemot företagets kunder
• Optimera kundupplevelsen och interna arbetsflöden
VI SÖKER DIG SOM
• Har tidigare erfarenhet av kundservice och en vana att navigera i affärssystem
• Är flytande i svenska, engelska och polska, då det krävs i det dagliga arbetet med kunder
• Är tekniskt intresserad
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Hjälpsam
• Målmedveten
• Ordningsam
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
Heltid Ersättning
Enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30
