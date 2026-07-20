Teknisk Kundsupportansvarig till DT Energi
Dalaträhus Energi AB / Supportteknikerjobb / Uddevalla Visa alla supportteknikerjobb i Uddevalla
2026-07-20
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Är du en social och tekniskt intresserad problemlösare? Vill du vara den trygga punkten för våra kunder efter att installationen är klar och se till att de får ut maximalt av sin anläggning?
DT Energi växer och vi söker nu en serviceinriktad stjärna som ska axla den viktiga rollen som vår Kundsupportansvarig.
Om oss på DT Energi
DT Energi är den trygga, lokala partnern för solceller, batterier och laddboxar. Som systerbolag till Dala Trähus (grundat 1967) vet vi vikten av långsiktighet och kvalitet. Vårt fokus är att kunden ska vara trygg – hela vägen från första hembesök till en fullt fungerande anläggning. Och det är här du kommer in!
Vad du kommer att göra
Som vår Kundsupportansvarig är du hjärtat i vår eftermarknad. Du är kundens bästa vän när tekniken behöver lite extra kärlek och ser till att de känner sig lika omhändertagna efter installationen som de gjorde innan.
Ditt uppdrag är att säkerställa en support i världsklass. I din vardag ingår:
Ärendehantering: Du är "first line" och tar emot alla inkommande supportärenden via telefon och mail, loggar dem och ansvarar för att de blir lösta.
Kund-onboarding: Hålla i digitala och personliga möten med nya kunder för att i lugn och ro gå igenom appen och funktionerna i deras nya anläggning.
Felsökning (på plats): Åka ut till kunder för att felsöka och lösa enklare problem, ofta relaterade till nätverk, WiFi-anslutningar eller omstarter av system.
Felsökning (distans): Använda system och appar för att på distans analysera och lösa de problem som uppstår.
Leverantörskontakt: Agera teknisk kontaktperson gentemot våra tillverkare (av t.ex. växelriktare och batterier) vid mer komplexa garanti- och supportärenden.
Administration: Hantera administration kring service, planering, skapa supportguider och hålla våra system uppdaterade.
Vem vi söker
Vi letar efter dig som är en "people-person" med ett genuint teknikintresse. Du är den som vänner och familj ringer när deras router krånglar, och du gör det med ett leende.
För att lyckas i rollen ser vi att du har:
Några års erfarenhet från en teknisk support, kundservice eller liknande roll där du kombinerat teknik med kundkontakt.
Ett stort tekniskt intresse och en "digital självklarhet". Du är van vid att hantera appar och olika mjukvaror.
God förståelse för WiFi, routrar och felsökning av hemnätverk
B-körkort (krav för att kunna besöka kunder).
Flytande svenska och engelska i tal och skrift.
Som person är du:
Serviceinriktad & Social: Du är fenomenal på att ta hand om kunder, inger förtroende och är alltid trevlig och tillmötesgående.
Pedagogisk: Du är lugn och kan förklara tekniska saker på ett enkelt sätt för en person som inte är tekniskt kunnig.
Problemlösare: Du är nyfiken, ger dig inte i första taget och gillar att felsöka för att hitta roten till problemet.
Självgående & Strukturerad: Du kan självständigt planera dina dagar, prioritera ärenden och se till att inget faller mellan stolarna.
Varför ska du välja DT Energi?
Hos oss blir du en otroligt viktig nyckelperson i ett sammansvetsat och familjärt team. Du får:
En trygg anställning i ett stabilt och växande bolag med en stark ägare (Dala Trähus-koncernen).
En central och uppskattad roll där du är länken mellan vår teknik och våra kunder.
Frihet under ansvar med stor möjlighet att själv planera din arbetsdag.
En meningsfull vardag där du hjälper människor att lyckas med sin gröna omställning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-19
E-post: tobias@dt-energi.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "supportteknniker". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Dalaträhus Energi AB
(org.nr 559057-2508)
Nytorpsvägen 23 (visa karta
)
459 32 LJUNGSKILE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
10007064