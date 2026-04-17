Teknisk kundsupport B2B - konsultuppdrag hos Vivicta

Jämt Group AB / Supportteknikerjobb / Östersund
2026-04-17


Om tjänsten Vi söker nu en medarbetare till ett konsultuppdrag inom teknisk kundsupport för B2B till Vivicta. Uppdraget är på heltid med omgående start och löper till och med sista juni, med möjlighet till förlängning. Du blir anställd av Jämt Rekrytering och uthyrd som konsult till Vivicta.
Arbetsuppgifter I rollen som teknisk kundsupport kommer du att arbeta med att stödja Vivictas företagskunder i deras användning av företagets tekniska lösningar. Du ansvarar för att hantera inkommande ärenden samt säkerställa att kunderna får professionell och effektiv hjälp.
Dina arbetsuppgifter innefattar bland annat:

Hantering av inkommande supportärenden via telefon, e-post och/eller ärendehanteringssystem

Felsökning och problemlösning i tekniska system

Vägledning och support till företagskunder

Samarbete med interna teknik- och utvecklingsteam

Dokumentation av ärenden och lösningar

Kvalifikationer
Erfarenhet av teknisk support, IT-support eller liknande arbetsuppgifter

God teknisk förståelse och intresse för system och digitala lösningar

God kommunikativ förmåga i svenska och engelska, både i tal och skrift

Förmåga att arbeta strukturerat och lösningsorienterat

Personliga egenskaper Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Du är serviceinriktad, noggrann och har förmåga att arbeta självständigt. Du trivs i en roll med kundkontakt och har ett professionellt bemötande.
Om arbetsgivaren Vivicta är ett teknikföretag som levererar lösningar till företagskunder och arbetar med att utveckla effektiva och hållbara system. Företaget präglas av en fin kultur och ett starkt kundfokus.
Anställningsform Visstidsanställning (konsultuppdrag via Jämt Rekrytering)
Omfattning Heltid
Tillträde Omgående
Ansökan Urval och intervjuer sker löpande. Välkommen med din ansökan redan idag.

Sista dag att ansöka är 2026-05-08
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7589928-1952475".

Detta är ett heltidsjobb.

Jämt Group AB (org.nr 559393-8441), https://jamtrekrytering.teamtailor.com
Samuel Permans Gata 7 (visa karta)
831 31  ÖSTERSUND

Jämt Rekrytering

