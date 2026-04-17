Teknisk kundsupport B2B - konsultuppdrag hos Vivicta
2026-04-17
Om tjänsten Vi söker nu en medarbetare till ett konsultuppdrag inom teknisk kundsupport för B2B till Vivicta. Uppdraget är på heltid med omgående start och löper till och med sista juni, med möjlighet till förlängning. Du blir anställd av Jämt Rekrytering och uthyrd som konsult till Vivicta.
Arbetsuppgifter I rollen som teknisk kundsupport kommer du att arbeta med att stödja Vivictas företagskunder i deras användning av företagets tekniska lösningar. Du ansvarar för att hantera inkommande ärenden samt säkerställa att kunderna får professionell och effektiv hjälp.
Dina arbetsuppgifter innefattar bland annat:
Hantering av inkommande supportärenden via telefon, e-post och/eller ärendehanteringssystem
Felsökning och problemlösning i tekniska system
Vägledning och support till företagskunder
Samarbete med interna teknik- och utvecklingsteam
Dokumentation av ärenden och lösningar
Erfarenhet av teknisk support, IT-support eller liknande arbetsuppgifter
God teknisk förståelse och intresse för system och digitala lösningar
God kommunikativ förmåga i svenska och engelska, både i tal och skrift
Förmåga att arbeta strukturerat och lösningsorienterat
Personliga egenskaper Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Du är serviceinriktad, noggrann och har förmåga att arbeta självständigt. Du trivs i en roll med kundkontakt och har ett professionellt bemötande.
Om arbetsgivaren Vivicta är ett teknikföretag som levererar lösningar till företagskunder och arbetar med att utveckla effektiva och hållbara system. Företaget präglas av en fin kultur och ett starkt kundfokus.
Anställningsform Visstidsanställning (konsultuppdrag via Jämt Rekrytering)
Omfattning Heltid
Tillträde Omgående
Ansökan Urval och intervjuer sker löpande. Välkommen med din ansökan redan idag. Så ansöker du
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7589928-1952475".
