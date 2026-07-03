Teknisk kundsupport
Framtiden i Sverige AB / Supportteknikerjobb / Värnamo Visa alla supportteknikerjobb i Värnamo
2026-07-03
, Hylte
, Gnosjö
, Gislaved
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Framtiden i Sverige AB i Värnamo
, Hylte
, Gnosjö
, Gislaved
, Vaggeryd
eller i hela Sverige
Brinner du för teknik, problemlösning och kundkontakt? Vill
du vara en del av ett företag som ligger i framkant inom digitalisering och
informationslogistik? Då kan rollen som Teknisk kundsupport hos IDATA vara
nästa steg för dig! Här får du kombinera ditt tekniska intresse med att hjälpa
kunder i en verksamhet som ständigt utvecklas och där dina idéer och initiativ
uppskattas.
Om rollen
Som Teknisk kundsupport hos IDATA blir du en viktig del av
kundservice- och supportteamet. Du arbetar som första linjens support och
hjälper kunder med frågor kring företagets portal, tjänster och system. Rollen
passar dig som har ett tekniskt intresse och tycker om att analysera problem
för att hitta lösningar.
Du kommer att ta emot ärenden via telefon, mejl och
ärendehanteringssystem och arbeta nära verksamheten för att säkerställa en hög
servicenivå. När frågor blir mer tekniskt avancerade samverkar du med
utvecklingsavdelningen som fungerar som second line support.
Exempel på arbetsuppgifterHantera
inkommande supportärenden via telefon, mejl och ärendehanteringssystem
Supportera
kunder kring företagets portal och tjänster
Felsöka
och analysera tekniska problem för vidare eskalering vid behov
Arbeta
i JIRA och andra interna system
Ta
emot kunder och besökare i receptionen
Administrativa
uppgifter kopplade till verksamheten
Bidra
till förbättrade arbetssätt, processer och dokumentation Publiceringsdatum2026-07-03Profil
För att lyckas i rollen tror vi att du är nyfiken,
lösningsorienterad och trivs med att hjälpa andra. Du har ett tekniskt intresse
och kan förstå logiken bakom tekniska problem, även om du inte behöver vara
programmerare.
Du är kommunikativ och trygg i kontakten med kunder samt har
förmågan att hantera både enkla och mer komplexa frågeställningar på ett
professionellt sätt.
SkallkravErfarenhet
av kundservice eller teknisk support
Flytande
svenska i tal och skrift
Teknisk
förståelse och intresse för IT
Grundläggande
förståelse för programmering eller systemintegrationer
Förmåga
att analysera problem och se logiska samband
MeriterandeErfarenhet
av telefonkontakt med kunderErfarenheter
av ärendehanteringssystem
Om IDATA
IDATA är ett framgångsrikt och hållbart företag i stark
utveckling med verksamhet inom
informationslogistik och utskickstjänster. Deras vision är
tydlig: "Vi förenklar
kommunikation". Det gör de genom att hjälpa sina kunder att
hantera, arkivera och distribuera dokument som fakturor, betalningspåminnelser,
kundavtal och säljbrev – både digitalt och som brevförsändelser. Bakom
lösningarna står ett arbetssätt som präglas av ansvar, kompetens, respekt och
ett starkt lösningsfokus.
Teamet präglas av närhet, personlig service och viljan att
ständigt utvecklas.
Här finns dessutom generösa förmåner som:
• Gratis massage
• Frukostfralla
• Friskvårdstimme på arbetstid
• Fritidsklubb
Om Framtiden
Framtiden arbetar med både bemanning och rekrytering, vi
vill göra skillnad i människors liv. Skillnad gör vi genom att hjälpa människor
att hitta rätt jobb och rätt kollega. Vi är specialister på att rekrytera rätt
talanger till rätt företag.
Framtiden finns på sju orter i Sverige. Anställningsvillkor
Start: September eller enligt överenskommelse
Omfattning: Heltid, kl.8-17
Placering: Värnamo
Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas
innan sista ansökningsdag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "ZR_52867_JOB". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Framtiden i Sverige AB
(org.nr 556686-5142), https://www.framtiden.com
331 01 VÄRNAMO Arbetsplats
Framtiden AB Kontakt
Clara Albinsson clara.a@framtiden.com Jobbnummer
9991455