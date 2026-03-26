Teknisk kravsamordnare avseende anläggningsinformation
Om oss På Techrytera AB börjar rekryteringen med dig. Vi är ett bemannings- och rekryteringsföretag med spetskompetens och ett tydligt fokus inom IT och Engineering. Med vår branschkunskap och nära dialog med både kandidater och kunder skapar vi träffsäkra matchningar där rätt kompetens möter rätt behov.
Vi tror att en riktigt bra matchning inte bara handlar om en rollbeskrivning - utan om dina erfarenheter, din potential och vad du faktiskt vill utvecklas inom. Därför utgår vi alltid från individen. Genom att förstå din bakgrund, dina drivkrafter och dina ambitioner kan vi koppla ihop dig med uppdrag och roller hos våra kunder där du får rätt förutsättningar att utvecklas och göra skillnad.
Vårt mål är att bygga långsiktiga och meningsfulla samarbeten - både för dig som kandidat och för våra kunder.
Arbetsbeskrivning Roll och ansvar
Rollen innebär att tillämpa system engineering-metoder för kravhantering, med fokus på behovsanalys, kravmodellering, spårbarhet och livscykelhantering. Du ansvarar för att formulera, förenkla, tydliggöra och hantera krav kopplade till ritningar, tekniska dokument och dokumentationsflöden, samt säkerställa att dessa uppfyller aktuella behov och standarder.
Du har erfarenhet av att arbeta med teknisk dokumentation i både projekt- och förvaltningsmiljö, och är van att hantera krav kopplat till geodata och BIM inom bygg- och anläggningsprojekt. Rollen innefattar även att leda och samordna arbetsgrupper med specialistkompetens från olika teknikområden.
För att lyckas i rollen behöver du ha god förmåga att analysera och strukturera komplex information, vara kommunikativ och pedagogisk i samarbetet med olika intressenter, samt arbeta metodiskt enligt etablerade processer. Du har erfarenhet av relevanta verktyg för krav- och dokumenthantering, såsom DOORS, Polarion eller Jira.Publiceringsdatum2026-03-26Dina arbetsuppgifter
Analysera och strukturera befintliga kravdokument kopplade till ritnings- och dokumenthantering samt geodata och därefter omarbeta dessa för att passa en verksamhet i förändring och de krav som finns på de tekniska riktlinjernas utformning.
Identifiera och åtgärda utdaterade eller otillräckliga krav gällande bland annat format, namngivning, ritningshuvud mfl.
Identifiera, samordna och åtgärda krav som står i konflikt med krav i andra tekniska riktlinjer och styrdokument.
Säkerställa att kravställningen omfattar förvaltningens behov av dokumentation och information för
samtliga relevanta anläggningstyper samt geodata.
Tilldela och hantera unika ID:n till varje krav för att underlätta spårning och förvaltning, detta sker tillsammans med andra initiativ för krav-ID som finns på Svenska kraftnät.
Samarbeta med intressenter för att säkerställa att kraven är korrekta, aktuella och användbara, och att de tar hänsyn till utvecklingen av geodatabaser för förvaltning och BIM.
Leda och samordna en arbetsgrupp bestående av specialistkompetens inom olika anläggningstyper, såsom station, luftledning och kabel.
Utveckla och implementera processer för systematisering och uppdatering av kravdokumentation, med hänsyn till pågående utvecklingsarbete och nya förutsättningar.
Dokumentera och kommunicera arbetet och de uppdaterade kraven till relevanta parter.
Skallkrav 1. Högskole- eller universitetsutbildning om minst 3 år inom teknik, IT, samhällsbyggnad eller annan utbildning som av uppdragsgivaren bedöms som likvärdig. 2. Minst 5 års arbetslivserfarenhet i rollen som projektledare, delprojektledare, uppdragsledare eller motsvarande roll inom teknik anläggningsdokumentation. 3. Minst 5 års som kravhanteringsspecialist, kravsamordnare eller motsvarande roll inom
teknisk anläggningsdokumentation. 4. Minst 3 års erfarenhet under de senaste 8 åren av systematisk kravhantering och
strukturering av krav i kravdatabas, exempelvis IBM DOORS, Polarion, Jira eller liknande verktyg inom teknisk anläggningsinformation. 5. Dokumenterad erfarenhet av att arbeta med och tillämpa relevanta branschstandarder för
ritnings- och dokumenthantering, exempelvis ISO 19650, BSAB och
relevanta SS EN standarder. Erfarenheten ska omfatta praktisk tillämpning i projekt eller
förvaltning, inte enbart övergripande kännedom. 6. Minst 3 års erfarenhet under de senaste 8 åren av kravhantering samt framtagning och/eller uppdatering av tekniska kravdokument eller tekniska riktlinjer. 7. Kunna uttrycka sig väl i tal och skrift på svenska och engelska. 8. Vana av att arbeta i miljöer med skyddsvärd information eller säkerhetsskyddade
verksamheter, alternativt kunna uppvisa motsvarande erfarenhet från uppdrag med höga krav
på informationssäkerhet. 9.
Erfarenhet av att arbeta med unika krav ID och spårbarhet mellan krav, kravdokument och tillämpning i projekt/förvaltning.
Merit: 1. Minst 3 års erfarenhet under de senaste 7 åren av kravhantering kopplad till 3D modeller
och/eller BIM modeller i bygg- eller anläggningsprojekt 2. Minst 3 års erfarenhet under de senaste 7 åren av kravhantering kopplad till geodata,
geodatabaser eller GIS baserade informationsflöden 3. Minst 5 års erfarenhet av ritnings- och dokumenthantering från anläggningsprojeket inom energi-branchen 4. Minst 5 års erfarenhet under de senaste 7 åren av kravhantering i anläggningsförvaltning,
där kravdokument och informationsstrukturer används aktivt i förvaltningsskedet
Ansökan När du söker via Techrytera AB söker du inte bara ett jobb - du påbörjar en dialog om din fortsatta karriär. Vi vill lära känna dig, din erfarenhet och dina ambitioner för att kunna matcha dig med rätt möjligheter hos våra kunder.
Låter det intressant? Skicka in din ansökan eller hör av dig till oss så berättar vi mer. Vi ser fram emot att hitta nästa steg i din karriär tillsammans med dig. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-22
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Techrytera AB
