Teknisk kravsamordnare
2026-04-09
Vi söker en senior konsult inom kravhantering och informationsstruktur till ett uppdrag där du får en central roll i att modernisera och samordna tekniska krav kopplade till anläggningsinformation. Uppdraget innebär att driva ett delprojekt med fokus på att skapa en tydlig, spårbar och framtidssäker kravbild.
Du kommer att arbeta i en verksamhet i stark utveckling där krav kopplade till ritningar, dokumentation, geodata och BIM behöver uppdateras och anpassas till nya tekniska och verksamhetsmässiga behov.
Om uppdraget
Uppdraget innebär att analysera befintliga krav, identifiera brister och utveckla en strukturerad och enhetlig kravställning. Du ansvarar för att krav fungerar både i projekt- och förvaltningsmiljö samt att de är anpassade för framtida förändringar och teknikutveckling.
Du leder en arbetsgrupp med specialister från olika teknikområden och säkerställer att krav är tydliga, relevanta och förankrade hos både interna och externa intressenter.

Dina arbetsuppgifter
Analysera och strukturera befintliga kravdokument
Uppdatera och förbättra krav kopplade till ritningar, dokumentation, geodata och BIM
Identifiera brister och konflikter i krav samt föreslå förbättringar
Säkerställa spårbarhet genom unika krav-ID och tydlig struktur
Leda och samordna arbetsgrupper med specialistkompetens
Samverka med verksamhet, leverantörer och andra intressenter
Utveckla processer för kravhantering och informationsstruktur
Dokumentera och kommunicera krav och arbetssätt

Kvalifikationer
Högskole- eller universitetsutbildning inom teknik, IT eller motsvarande
Minst 5 års erfarenhet i roller som projektledare, delprojektledare eller kravspecialist
Minst 5 års erfarenhet av kravhantering inom teknisk dokumentation
Erfarenhet av kravhantering i verktyg som DOORS, Polarion, Jira eller liknande
Erfarenhet av att ta fram och uppdatera tekniska kravdokument
Erfarenhet av spårbar kravhantering med unika krav-ID
God kommunikativ förmåga på svenska och engelska
Meriterande
Erfarenhet av att leda tvärfunktionella specialistgrupper
Erfarenhet av BIM, 3D-modeller eller GIS/geodata
Erfarenhet från anläggningsprojekt inom energisektorn
Erfarenhet av informationshantering och dokumentstyrning
Kunskap om relevanta standarder (t.ex. ISO 19650, BSAB, SS-EN)
Övrig information
Omfattning: 100%
Plats: Stockholm, med möjlighet till visst distansarbete
Detta uppdrag passar dig som har en stark förmåga att strukturera komplex information, leda arbetet framåt och skapa tydliga och hållbara lösningar inom krav- och informationshantering.
Om Soros Consulting
Soros Consulting arbetar med kvalificerad konsultförmedling inom IT, teknik och verksamhetsutveckling. Vi matchar erfarna specialister med uppdrag där deras kompetens skapar tydliga resultat. Vårt fokus är kvalitet, långsiktighet och att skapa goda förutsättningar både för konsulter och uppdragsgivare genom tydlighet, professionalism och hållbara relationer.
