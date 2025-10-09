Teknisk koordinator till kund i Göteborg!
Om rollen:
Vi söker en Technical Coordinator / Update Coordinator som vill spela en nyckelroll i att samordna och driva arbetet med uppdateringar och förberedelser av testobjekt och fordon - från utvecklingsfas till leverans.
I rollen blir du spindeln i nätet mellan verkstad, testteam och projektledning. Du ansvarar för att skapa och prioritera arbetsorder, planera förberedelser, säkra material och testutrustning samt hantera uppdateringsförfrågningar. Du arbetar nära flera verkstäder och testobjektledare för att säkerställa att varje fordon uppfyller projektets krav och levereras i tid.
Dina huvudsakliga ansvarsområden
Skapa och prioritera arbetsorder till verkstad för förberedelser och uppdateringar
Samordna material, komponenter och testutrustning
Analysera inkommande uppdateringsförfrågningar och omvandla dem till arbetsorder
Koordinera leveranser och uppföljning av testobjekt
Identifiera och lösa eventuella hinder i verkstadsflödet
Vi tror att du...
Har teknisk bakgrund eller motsvarande erfarenhet inom planering och verkstad
Är strukturerad, lösningsorienterad och kommunikativ
Trivs i en roll med mycket samarbete och eget ansvar
Har erfarenhet av testobjekt, fordon eller liknande tekniska miljöer
Talar och skriver flytande svenska och engelska
Har B-körkort
Meriterande är kunskap om fordonsindustrin eller VCC-miljöer, samt vana vid verktyg som Office 365 och SharePoint.
Varför du kommer trivas
Här får du möjlighet att arbeta i en dynamisk utvecklingsmiljö där teknik, kvalitet och samarbete står i centrum. Du blir en del av ett engagerat team som värdesätter struktur, tydlig kommunikation och problemlösning.
Praktiska detaljer: Plats: Göteborg Uppdragsperiod: 20 oktober 2025 - 15 oktober 2026 Sista dag att ansöka är 14 oktober 2025
