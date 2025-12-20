Teknisk Koordinator till Calderys i Mariestad
2025-12-20
Vi söker en Teknisk Koordinator till Calderys servicecenter i Mariestad. Du ansluter dig till ett mycket dynamiskt och mångsidigt team där varje dag och uppgift är unik. Varmt välkommen med din ansökan - vi rekryterar löpande!
OM TJÄNSTEN
Calderys är en världsledande leverantör av eldfasta lösningar och specialiserade tjänster för industrier som kräver extrem värmetålighet och energieffektivitet. De hjälper sina kunder inom allt från gjuterier till stålverk att ställa om till en mer hållbar produktion genom innovativ teknik och teknisk expertis.
Under 2023 tog de ett strategiskt kliv framåt genom att öppna helt nya Foundry Service Center i Mariestad. Denna toppmoderna anläggning på 1 500 m^2 är deras nordiska nav, placerat mitt i händelsernas centrum för att vara nära sina kunder. Här kombinerar de det stora bolagets resurser med den lokala enhetens snabbhet och personliga service.
Som Teknisk Koordinator kommer du att arbeta i en dynamisk miljö med både teknisk support och koordinering. Rollen är uppdelad 50/50 mellan teknisk support och koordinering. Du kommer att stödja både produktionen och det nordiska säljteamet.
Du kommer att ha möjlighet att resa till olika länder inom Europa, och eftersom den här rollen är en central koordineringsroll, kommer du att träffa och lära känna många nya kollegor. Du rapporterar direkt till försäljningsdirektören som är baserad i Sverige, men kommer även att ha nära samarbete med försäljningsdirektörer i Frankrike, Tyskland, Italien, Norden och Turkiet.
Du erbjuds
• En stimulerande roll i en dynamisk och växande miljö där din insats gör stor skillnad
• Att bli en del av ett företag i en spännande expansionsfas
• En konsultanställning genom Academic Work, som sedan efterföljs av en direktanställning hos Calderys, förutsatt att alla parter är nöjda med samarbetet
• Trygghet och stöd under hela uppdraget, med konkurrenskraftiga villkor och tydlig uppföljning (läs mer om att vara konsult via Academic Work här)
Dina arbetsuppgifter
Denna roll innebär att ge tekniskt stöd och koordinera både löpande verksamhet och projekt, samt att ansvara för administrativa och strategiska uppgifter inom Foundry service center och EMEA:s sälj- och marknadsföringsavdelningar.
• Arbeta nära Site Manager genom att delta i dagliga/månatliga möten samt ge tekniskt och koordinerande stöd till den löpande verksamheten och projekt, inklusive beräkningar, planering, logistik och intern samordning
• Delta i månatliga möten samt vid behov andra europeiska möten, med ansvar för att stödja förberedelsen av resultat, grafer och presentationsmaterial
• Planera och koordinera kundbesök, interna besök, seminarier, utbildningar och event
• Beställa frakt, hantera fakturering och boka transporter
VI SÖKER DIG SOM
• Har god systemvana
• Har en avslutad gymnasial utbildning, gärna inom teknik eller kommunikation
• Är flytande i svenska och engelska i både tal och skrift då det används i det dagliga arbetet, ytterligare språk är meriterande
Det är meriterande om du har
• Erfarenhet eller god förståelse för tekniska system som SAP, Salesforce eller Autodesk
• Industribakgrund eller förståelse för tung industri
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Kommunikativ
• Social
• Ordningsam
• Ansvarstagande
Övrig information:
• Resor: ca 1-3 dagar per månad
• Placering: Mariestad, heltid på plats mån-fre
• Arbetstid: 08:00-16:30 med flextid (+/-2 timmar)
• Distansarbete vid överenskommelse
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
