Teknisk koordinator
2025-12-29
Vill du ha en central
roll där du får hålla ihop helheten, skapa struktur och se till att affärer
faktiskt blir levererade hela vägen till nöjd kund? Hos Solifokus får du en
nyckelposition i ett växande bolag inom förnybar energi, där du är spindeln i
nätet mellan kund, installation, ekonomi och myndigheter.
Det här är en roll för
dig som gillar ordning och reda, tar ansvar och trivs när många trådar möts hos
dig. Du arbetar nära den operativa chefen och blir en viktig del i att bygga
stabila och effektiva arbetssätt framåt.
Om rollen som teknisk koordinator
Detta är en helt ny
roll hos Solifokus. Det innebär att du får stort förtroende och möjlighet att
påverka hur arbetet ska fungera framåt.
Som koordinator
ansvarar du för att hålla ihop leveransen efter försäljning. Du ser till att
rätt jobb hamnar hos rätt montörer och elektriker, att myndighetsärenden
hanteras korrekt och att kundens resa från beställning till färdig anläggning
blir trygg och professionell.
Rollen kombinerar
administration, koordinering, kundkontakt och ekonomiska flöden. Du arbetar
dagtid och har stor frihet under ansvar.
Exempel på
arbetsuppgifter· Fördela och koordinera
installationsjobb inom montage och el
• Vara första linjens
support via telefon och se till att ärenden hamnar rätt
• Hantera för- och
färdiganmälningar till elnätsbolag
• Sköta ansökningar och
administration gentemot Skatteverket
• Säkerställa komplett
slutdokumentation till kund
• Arbeta med
fakturaunderlag och kundfordringar
• Följa upp
garantiärenden och support kopplat till anläggningar
I rollen som koordinator söker vi dig som har:
Vi söker dig som inte
är helt ny i arbetslivet och som trivs i en roll med ansvar. Du kan komma från
bygg, el, installation eller en koordinerande administrativ roll och känner dig
trygg i att prioritera, fatta beslut och skapa struktur.
Du är effektiv,
lösningsorienterad och ser detta som ett långsiktigt jobb där du vill vara med
och bygga något stabilt över tid.
Skallkrav· Eftergymnasial
utbildning inom ekonomi eller erfarenhet från liknande roll
• Mycket god svenska i
tal och skrift
• God datorvana och
förmåga att arbeta i flera system parallellt
Meriterande· Erfarenhet från bygg-,
installations- eller energibranschen
• Tekniskt intresse och
förståelse för installationer
• Erfarenhet av
kundärenden, garantiärenden eller ARN
• Bakgrund som
elektriker, arbetsledare eller teknisk koordinator
Om Solifokus
Solifokus är en
snabbväxande aktör inom solceller, batterilagring, laddlösningar och smart
energistyrning. Vi erbjuder helhetslösningar för både privatpersoner och
företag och har kontor på flera orter.
Vi arbetar nära stora
aktörer som Vattenfall, och tack vare en stark expansion och kommande
börsnotering satsar vi ännu mer på att växa de närmaste åren. Här blir du en
del av ett starkt team som gillar tempo, ansvar och att skapa hållbar
förändring.
Du erbjudsEn central och ansvarsfull roll i ett
växande bolag inom förnybar energi
Korta beslutsvägar och stort förtroende
Frihet under ansvar och möjlighet att
påverka arbetssätt
Stora utvecklingsmöjligheter
Om Framtiden ABVi på Framtiden
arbetar med både bemanning och rekrytering, vi vill göra skillnad i människors
liv. Skillnad gör vi genom att hjälpa människor att hitta rätt jobb och rätt
kollega. Vi är specialister på att rekrytera rätt talanger till rätt företag.
Framtiden finns på åtta orter i Sverige.
För denna tjänst kommer du att bli anställd direkt hos Solifokus.
VillkorStartdatum:
Januari eller enligt överenskommelse
• Placeringsort: Jönköping
• Omfattning: Heltid,
dagtid Ersättning
Fast lön Så ansöker du
