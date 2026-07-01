Teknisk konsult
Knightec Group Hardware and Design AB / Maskiningenjörsjobb / Örebro Visa alla maskiningenjörsjobb i Örebro
2026-07-01
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Därför är detta jobb för dig Du vill arbeta som teknisk konsult i uppdrag där din kompetens bidrar till utvecklingen av morgondagens produkter och produktionslösningar. Vi bidrar gemensamt med våra kunder till att utveckla produktion, kvalitet och projektverksamhet. Hos oss får du möjlighet att arbeta med komplexa tekniska utmaningar där dina idéer, analyser och lösningar gör skillnad. Vi tror på att ge våra ingenjörer ansvar och förtroende att påverka både arbetssätt och tekniska vägval. Samtidigt är samarbete en central del av vår kultur – du kommer att arbeta nära kollegor, kunder och tvärfunktionella team för att tillsammans skapa de bästa lösningarna.
Genom varierande uppdrag hos ledande industriföretag får du möjlighet att bredda din kompetens och utvecklas i den riktning du själv vill. Vi tror inte på en förutbestämd karriärväg – hos oss formar du din utveckling utifrån dina ambitioner, oavsett om du vill fördjupa dig inom ett teknikområde, bredda din erfarenhet eller ta dig an nya roller över tid
Du kommer att arbeta inom vårt affärsområde Hardware & Design där vi kombinerar bred ingenjörskompetens med djup specialistkunskap och ett användarcentrerat förhållningssätt – för att utveckla fysiska produkter och digitala upplevelser hela vägen från koncept till storskalig produktion.Publiceringsdatum2026-07-01Dina arbetsuppgifter
Hos oss blir du en del av ett team med bred teknisk kompetens där vi tillsammans löser komplexa utmaningar inom flera ingenjörsområden. Som konsult arbetar du i huvudsak ute hos våra kunder, där du bidrar med din kompetens i deras utvecklingsprojekt och verksamheter. Uppdragen varierar i både omfattning och innehåll och beroende på din kompetens, erfarenhet och dina intressen kommer du att arbeta inom ett eller flera av följande områden:
mekanisk konstruktion
produktionsutveckling/processutveckling
systems engineering
projektledning/tech lead
Kvalifikationer För att passa i rollen tror vi att du gillar att arbeta i projektform, ofta i komplexa produktionsmiljöer, har en förmåga att arbeta förbättringsorienterat och gillar att ha olika kontaktytor. Som person är du prestigelös, nyfiken och flexibel. För att lyckas i rollen har du även:
Nyfikenhet på/kännedom om konsultrollen
Erfarenhet av arbete inom tillverkande industri, gärna produktionsnära
Relevant ingenjörsexamen eller motsvarande
Du kommunicerar flytande på svenska och engelska
Då vissa av våra uppdrag omfattas av försvarssekretess, kan det krävas godkänd säkerhetsprövning för uppdraget.
En spännande resa med Knightec Group Knightec Group är idag en av Norra Europas ledande strategiska partners inom produkt- och digital tjänsteutveckling – hur häftigt är inte det?
Genom att förena ingenjörskompetens, digital expertis och affärsförståelse hjälper vi våra kunder att omvandla ny teknik till verkliga lösningar som skapar värde. Vi arbetar i skärningspunkten mellan affärsstrategi och teknikutveckling och stöttar våra kunder genom hela resan – från de första idéerna till utveckling, implementering och vidare utveckling.
På Knightec Group samlas människor med olika perspektiv, erfarenheter och specialistområden. Tillsammans skapar vi innovation som gör verklig skillnad – för företag, människor och samhället i stort.
För våra medarbetare innebär det stora möjligheter att vara med och forma framtidens lösningar genom meningsfulla projekt i teknikens absoluta framkant. Här får du inte bara utvecklas och växa i din roll – du blir också en del av ett team där nyfikenhet, samarbete och modet att utmana driver oss framåt.
Låter det som platsen för dig? Häng med på vår fortsatta resa!
Praktisk information Detta är en tillsvidareanställning, placerad på vårt kontor i centrala Örebro, Drottninggatan 23. Resor i tjänsten kan förekomma till våra kunder. Startdatum är så snart som möjligt eller enligt överenskommelse.
Skicka in din ansökan så snart som möjligt, men senast 2026-08-31. Om du har några frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Elin Berg, Talent Acquisition Specialist. Observera att vi, på grund av GDPR, endast tar emot ansökningar via vår karriärsida.
Vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8000695-2080166". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Knightec Group Hardware and Design AB
(org.nr 556622-2609), https://career.knightecgroup.com
Drottninggatan 23 (visa karta
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702 10 ÖREBRO Arbetsplats
Knightec Group Sweden Jobbnummer
9987187