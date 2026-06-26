Teknisk Konsult
Viraliv AB / Säkerhetsjobb / Göteborg Visa alla säkerhetsjobb i Göteborg
2026-06-26
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Viraliv AB i Göteborg
, Kungälv
, Kungsbacka
, Lilla Edet
, Borås
eller i hela Sverige
Teknisk konsult inom fordonsförsörjning
Vi söker nu en tekniskt intresserad konsult för ett spännande uppdrag hos en offentlig verksamhet i Göteborg. Uppdraget innebär arbete på plats vid ett fordonscenter med fokus på fordonsförsörjning och teknisk utrustning i specialanpassade fordon.
Om uppdraget
Du kommer att arbeta med frågor kopplade till fordon och den tekniska utrustning som installeras och används i verksamhetens fordonsflotta. Rollen passar dig som har ett genuint teknikintresse och vill utvecklas inom fordons- och elteknik i en samhällsviktig verksamhet.
Vi söker dig som har
Goda kunskaper inom elteknik.
God kännedom om personbilar och fordonsrelaterad teknik.
Intresse för teknisk utrustning och fordonsanpassningar.
Förmåga att arbeta strukturerat och noggrant.
Du behöver inte ha många års arbetslivserfarenhet. Vi välkomnar även dig som nyligen avslutat en teknisk gymnasieutbildning eller annan relevant utbildning och har rätt tekniska förutsättningar och ett starkt intresse för området.Publiceringsdatum2026-06-26Övrig information
Placering: Göteborg.
Uppdraget utförs på plats.
För att kunna arbeta i uppdraget krävs att du genomgår och blir godkänd i en säkerhetsprövning, inklusive säkerhetsintervju enligt säkerhetsklass SÄK2. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-05
Via Mail
E-post: sr@viraliv.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Fordons tekniker". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Viraliv AB
(org.nr 559371-5682) Jobbnummer
9982012