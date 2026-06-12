Teknisk Konsult
Waila Aktiebolag / Maskiningenjörsjobb / Gotland Visa alla maskiningenjörsjobb i Gotland
2026-06-12
, Västervik
, Valdemarsvik
, Oskarshamn
, Borgholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Waila Aktiebolag i Gotland
Waila AB söker en Teknisk Konsult för utvecklingen av förnybara energiprojekt samt biokolprojekt. Rollen innebär nära samarbete med kunder, projektintressenter och Wailas team för att leverera tekniska konsulttjänster av hög kvalitet.Publiceringsdatum2026-06-12Om tjänsten
Som Teknisk Konsult kommer du att arbeta med vindkraftsprojekt och biokolprojekt från tidig lokalisering och platsanalys till tekniska utredningar och projektutveckling. Rollen kombinerar teknisk analys, kundkontakt, projektkoordinering och affärsstöd.Dina arbetsuppgifter
• Platsidentifiering och tekniska analyser
• GIS-analyser och hantering av geografisk data.
• Produktion och analyser i WindPRO.
• Utveckling och underhåll av verktyg i Excel och VBA.
• Framtagning av tekniska rapporter, presentationer och projektdokumentation.
• Kundkontakt och hantering av intressenter.
• Stöd till projektutveckling, tillståndsprocesser och konsultuppdrag.
• Samarbete med multidisciplinära team inom förnybar energi och på biokolmarknadenKvalifikationer
• Högskole- eller universitetsutbildning inom teknik, förnybar energi, miljövetenskap, geografi eller motsvarande.
• 5 års erfarenhet från konsultverksamhet, gärna inom förnybar energi, vindkraft, biokolproduktion eller teknisk rådgivning.
• Erfarenhet av GIS-programvara såsom QGIS eller ArcGIS.
• Erfarenhet av WindPRO är ett krav.
• Goda kunskaper i Excel och VBA.
• Erfarenhet av kundkontakt och samarbete med olika intressenter.
• God analytisk förmåga och problemlösningsförmåga.
• God förmåga att uttrycka sig i tal och skrift.
Språkkrav
Engelska och Svenska
Resor
Tjänsten innebär resor cirka 2–3 gånger per månad inom Sverige och ibland inom Norden.
Vi erbjuder
Möjligheten att arbeta med samhällsviktiga projekt inom energiomställningen samt för att skapa negativemissioner, att utvecklas i en växande konsultverksamhet och projekteringsverksamhet och att samarbeta med erfarna specialister.Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 01 juli 2026.
Frågor om tjänsten besvaras av:
Dr. Sebastian Meyer
Waila AB Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-01
E-post: sebastian.meyer@waila.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Waila Aktiebolag
(org.nr 559144-6041), https://waila.se/
Färgerigatan 12 (visa karta
)
623 50 HEMSE Kontakt
Sebastian Meyer sebastian.meyer@waila.se Jobbnummer
9962011