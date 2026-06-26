Teknisk konsult - implementation av GIS-system
Aveki AB / Supportteknikerjobb / Växjö Visa alla supportteknikerjobb i Växjö
2026-06-26
, Alvesta
, Uppvidinge
, Lessebo
, Hylte
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Aveki AB i Växjö
, Örebro
, Stockholm
, Sundbyberg
eller i hela Sverige
Här får du arbeta i en teknisk och varierad roll där installationer, integrationer och problemlösning är en naturlig del av vardagen. Du arbetar nära både kunder och kollegor i implementationer och tekniska projekt där varje miljö har sina egna förutsättningar.
Hos Aveki utvecklar vi Energi- och VA-banken, ett GIS-baserat verksamhetssystem för kunder inom energi- och VA-sektorn. Nu söker vi en teknisk konsult till vårt team i Växjö.
Om rollen
Som teknisk konsult hos oss arbetar du med installation, implementation och uppgradering av Energi- och VA-banken i våra kunders IT-miljöer. Rollen är bred och tekniskt varierad, där du arbetar med allt från databashantering och integrationer till uppgraderingar och felsökning.
I arbetet har du löpande kontakt med kunder kring installationer, uppgraderingar och tekniska lösningar. Vissa uppgifter handlar om planerade implementationer och nya versioner, andra om att analysera problem och hitta rätt väg framåt i komplexa systemmiljöer.
Du arbetar nära både utvecklingsteamet och kollegor i implementationer och tekniska projekt hos kund.
Dina arbetsuppgifter
I rollen kommer du bland annat att arbeta med:
Installation och uppgradering av Energi- och VA-banken
Integrationer mellan vårt verksamhetssystem och andra system eller databaser
Datakonvertering och databashantering
Systemtester och verifiering i samband med nya versioner
Teknisk felsökning och analys i kundernas systemmiljöer
Kunddialog kring implementationer och tekniska lösningar
Vem söker vi?
Vi söker dig som har en IT-teknisk bakgrund, exempelvis inom systemadministration, nätverk, databaser eller teknisk drift. Du har arbetat några år inom IT och är van vid att felsöka, analysera och hitta lösningar i tekniska miljöer där flera delar behöver fungera tillsammans. Erfarenhet av databaser, exempelvis SQL Server, är meriterande.
Eftersom rollen innebär nära kontakt med kunder i samband med installationer, uppgraderingar och implementationer är det viktigt att du kan kommunicera tydligt och professionellt, både med tekniskt kunniga användare och personer med mindre teknisk bakgrund. Du behöver kunna uttrycka dig obehindrat på svenska och engelska i tal och skrift.
Som person är du lösningsorienterad, analytisk och strukturerad. Du trivs med att sätta dig in i tekniska problem och arbeta metodiskt för att hitta hållbara lösningar, även när vägen framåt inte är självklar. Samtidigt uppskattar du samarbetet med kollegor och har ett genuint intresse för teknik och utveckling.
Aveki
På Aveki utvecklar vi GIS-baserade verksamhetssystem för samhällsbyggnadssektorn. Vår specialitet är att skapa helhetslösningar för kommuner och organisationer som behöver integrera geografisk information med annan verksamhetsdata.
Över hälften av Sveriges kommuner och pastorat är kunder till oss och vi har vuxit varje år sedan starten 2001. Genom våra system och vår erfarenhet hjälper vi kunder att skapa en enklare och effektivare vardag.
Hos oss får du
Hos Aveki får du en gedigen introduktion genom vår onboardingprocess, vilket ger dig goda förutsättningar att komma in i rollen och våra system. Vi är ett mindre bolag med korta beslutsvägar där samarbete, kunskapsdelning och långsiktighet präglar arbetssättet.
Vi värnar om balans mellan arbete och fritid och erbjuder bland annat friskvård, hälsoundersökning och sjukförsäkring. Samtidigt uppmuntrar vi kontinuerlig kompetensutveckling och möjligheten att växa i rollen över tid.
Ansök redan idag!
Skicka ditt CV och personliga brev till jobb@aveki.se
senast den 2 augusti.
Vi ser fram emot att ta del av din ansökan! På grund av semesterperioden kommer vi att gå igenom ansökningarna och påbörja urvalet från och med den 3 augusti. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-02
E-post: jobb@aveki.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Teknisk konsult". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Aveki AB
(org.nr 556613-9852), http://www.aveki.se
Reveljgränd 5 (visa karta
)
352 36 VÄXJÖ Kontakt
Elin Jonsson jobb@aveki.se Jobbnummer
9981983