Teknisk konstruktör till försvarsindustrin sökes
Academic Work Sweden AB / Elektronikjobb / Arboga Visa alla elektronikjobb i Arboga
2026-07-22
, Kungsör
, Köping
, Hallstahammar
, Eskilstuna
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Academic Work Sweden AB i Arboga
, Köping
, Eskilstuna
, Örebro
, Lindesberg
eller i hela Sverige
Vi söker nu erfarna ingenjörer för att konstruera och realisera avancerad test- och integrationsmiljö till vår kund i Arboga, som är ett av Nordens ledande teknikkonsultbolag med kunder inom försvar, försvarsindustri och civil infrastruktur. Här får du arbeta i teknikens framkant med ett brett spektrum av områden, från elektronik och mikrovåg till kylning och kraft, i en dynamisk miljö.Publiceringsdatum2026-07-22Om tjänsten
Som teknisk konstruktör kommer du att spela en central roll i att konstruera och realisera en teknisk test- och integrationsmiljö. Du kommer att ansvara för att ta fram lösningar, designa och omsätta krav till fungerande implementationer, i nära samarbete med tekniker.
Du erbjudsEn utmanande roll i teknikens framkant, där du får möjlighet att bidra till uppbyggnaden av avancerade testplattformar inom ett brett tekniskt spektrum. Du blir en nyckelperson i att omvandla tekniska krav till funktionella lösningar.Dina arbetsuppgifter
Konstruera och realisera tekniska test- och integrationsmiljöer.
Designa och omsätta krav till fungerande implementationer.
Samarbeta nära teknikerna i det praktiska arbetet.
Arbeta med uppbyggnad av avancerade testplattformar.
Hantera integration och praktiskt genomförande inom olika teknikområden.
Vi söker dig som har
Ingenjörsutbildning eller motsvarande erfarenhet.
Erfarenhet av konstruktion, systemarbete eller teknisk design.
Förmåga att omsätta behov och krav till konkreta lösningar.
Avancerad systemförståelse och vana att arbeta över flera teknikområden (t.ex. elektronik, RF/mikrovåg, mekanik, kylning, kraft, radarteknik).
Har svenskt medborgarskap, då detta krävs för att genomgå säkerhetsprövning.
Har körkort B.
Det är meriterande om du har
Erfarenhet från arbete inom försvarssektorn.
Erfarenhet av att skapa testmiljöer.
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
Du är nyfiken och besitter ett genuint tekniskt intresse. För att trivas i rollen bör du vara lösningsorienterad och bekväm i tekniskt komplexa miljöer. Därtill är det viktigt att du har lätt för att samarbeta och kommunicera med både kollegor och slutkund. Som person är du ansvarstagande och flexibel i ditt arbetssätt, med förmåga att snabbt ta till dig ny information.
Övrig information
Start: Enligt överenskommelse
Placering: Arboga
Tjänsten är säkerhetsklassad vilket innebär att en säkerhetsprövning, inkluderat registerkontroll, kommer att genomföras i samband med anställning (i enlighet med 3 kap 1§ i Säkerhetsskyddslagen).
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "94DYUZ". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
(org.nr 556559-5450)
Fridhemsgatan 2 (visa karta
)
702 32 ÖREBRO Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Academic Work Sweden AB Jobbnummer
10009289