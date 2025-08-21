Teknisk kompetens till Siemens i Finspång
Akkodis Sweden AB / Maskiningenjörsjobb / Norrköping Visa alla maskiningenjörsjobb i Norrköping
2025-08-21
, Söderköping
, Finspång
, Linköping
, Katrineholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Akkodis Sweden AB i Norrköping
, Finspång
, Linköping
, Boxholm
, Eskilstuna
eller i hela Sverige
Akkodis söker teknisk kompetens till Siemens Energy i Finspång
Vill du vara en del av den globala energiomställningen och arbeta i teknikens framkant? Akkodis söker just nu tekniska talanger inom mekanik, el/elektronik, kvalitetsarbete och projektledning till vår kund Siemens Energy i Finspång. Oavsett om du är en erfaren specialist eller i början av din karriär, erbjuder vi spännande möjligheter att utvecklas i en innovativ och framtidsorienterad miljö.
Om rollerna
Hos Siemens Energy kommer du att arbeta med banbrytande teknik inom energisektorn och bidra till utvecklingen av hållbara energilösningar. Vi söker kompetens inom flera teknikområden, där arbetsuppgifterna kan inkludera:
* Mekanik & konstruktion - Design och utveckling av mekaniska system och komponenter, CAD-konstruktion och produktionsanpassning.
* El & elektronik - Konstruktion och installation av elektriska system, arbete med styr- och reglerteknik samt felsökning av el- och elektroniksystem.
* Kvalitetsarbete - Säkerställa hög kvalitet i processer, produkter och projekt. Arbeta med kvalitetsuppföljning, förbättringsarbete och standardisering.
* Projektledning - Leda och koordinera tekniska projekt, planera resurser, följa upp tidplaner och budget samt säkerställa leveranser med hög kvalitet.
Vem är du?
För att lyckas i rollen ser vi att du har en teknisk utbildning inom mekanik, el/elektronik, kvalitetsarbete eller projektledning, eller motsvarande erfarenhet. Du är en lösningsorienterad och analytisk person som trivs i en innovativ och tekniktung miljö.
Vi ser gärna att du har:
* Erfarenhet inom mekanikkonstruktion, elkonstruktion, kvalitetsarbete eller projektledning.
* Kunskap inom relevanta verktyg, exempelvis CAD (Catia, Creo, SolidWorks), COMOS, SAP eller andra tekniska system.
* God problemlösningsförmåga och en strukturerad arbetsmetodik.
* Stark kommunikativ förmåga på svenska och engelska.
Vad Akkodis erbjuder
Hos Akkodis får du möjlighet att arbeta med en av världens ledande aktörer inom energibranschen. Vi erbjuder:
* En spännande teknisk arbetsmiljö med möjlighet att utvecklas och växa.
* Ett nätverk av tekniska experter och specialister.
* Möjlighet att arbeta i en global organisation med innovativa projekt.
Är du redo för nästa steg i din tekniska karriär?
Ansök idag och bli en del av Akkodis! Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Akkodis Sweden AB
(org.nr 556694-0044), https://www.akkodis.se/ Kontakt
Business Manager
Jerry Broman Jobbnummer
9468693