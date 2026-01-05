Teknisk IT-specialist Styr & Övervakning (Högspänning)
Nivå 3 | Konsultuppdrag | Region Stockholm (Trafikförvaltningen)
Start: 31 mars 2026
Slut: 30 mars 2027
Omfattning: 100 % (40 h/vecka)
Placering: Stockholm (Kungsholmen) / Distans enligt överenskommelse
Sista dag för ansökan: 15 januari 2026
Uppdraget
Vi söker en senior Teknisk IT-specialist (Nivå 3) till området Styr & Övervakning - Högspänning hos Trafikförvaltningen i Region Stockholm. Uppdraget är placerat inom ett verksamhetskritiskt område som utgör navet i kollektivtrafikens funktion och säkerhet.
Du blir den operativa IT-specialisten och den centrala tekniska kontaktytan mellan verksamheten, IT och externa leverantörer. Rollen kombinerar tekniskt djup med ansvar för leverantörsstyrning, kravhantering och livscykelhantering av system.Publiceringsdatum2026-01-05Dina arbetsuppgifter
I uppdraget ingår bland annat att:
Säkerställa att IT-tjänster levereras enligt överenskomna SLA:er
Följa upp leverantörer avseende incidenter, förändringar, förbättringar och fakturor
Arbeta med kravhantering utifrån verksamhet, säkerhet, lagkrav och IT-behov
Ansvara för release-, incident- och förändringshantering
Hantera och driva komplex felsökning tillsammans med interna team och externa leverantörer
Säkerställa att teknisk dokumentation, rutiner och instruktioner är uppdaterade
Delta i och driva upphandlingar samt avtal inom området
Ta fram, följa upp och rapportera budget och prognos
Arbeta aktivt med avvikelser och förbättringsarbete inom områdetKompetenser
Dokumenterad erfarenhet som Teknisk IT-specialist på senior nivå
Gedigen erfarenhet av förvaltning av verksamhetskritiska IT-system
Erfarenhet av leverantörsstyrning, SLA-uppföljning och avtal
Erfarenhet av kravhantering, incident- och releasehantering
God förståelse för IT-säkerhet och livscykelhantering
Erfarenhet av arbete i komplexa organisationer, gärna offentlig sektorDina personliga egenskaper
Du är strukturerad, kommunikativ och ansvarstagande. Du trivs i en roll där du samverkar brett och fungerar som en teknisk brygga mellan verksamhet och IT. Du arbetar i linje med Trafikförvaltningens värderingar: öppenhet, kompetens, pålitlighet och samverkan.
Säkerhet
Uppdraget är säkerhetsklassat.
Godkänd säkerhetsprövning (SUA) krävs.
Ledtid för processen: ca 10-16 veckor.
Praktisk information
Trafikförvaltningen tillhandahåller dator och arbetsplats
Möjlighet till hybridarbete enligt verksamhetens behov
Förlängningsoption: 1 + 1 + 1 + 1 år Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-16
E-post: info@fammakonsultning.se Arbetsgivare Famma Konsultning AB
