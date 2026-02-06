Teknisk IT-projektledare
Året är i full gång och med det kommer nya möjligheter, mål och chanser att ta nästa steg i karriären. Om du funderar på att anta nya utmaningar under 2026 är detta tillfället du har väntat på! Genom att ta första steget idag öppnar du dörren till ett år fyllt av ny energi och spännande möjligheter. Hos Nexer får du utvecklas i en miljö där marknaden rör på sig, idéer växer fram och framtiden formas tillsammans med dig.
Som konsult på Nexer får du arbeta med varierande uppdrag inom olika tekniker och branscher. Hos oss är varje uppdrag en chans att växa - vi tror stenhårt på utveckling. Vi tror också på en hållbar och långsiktig anställning, där kompetensutveckling och balans mellan arbete och fritid är självklara delar av vardagen.
Vem är du?
På Nexer i Linköping fortsätter vi att stärka vårt framgångsrika team - nu söker vi erfarna IT-projektledare med teknisk förståelse och god förmåga att skapa struktur, samarbete och resultat i komplexa uppdrag.
Vi söker dig som har minst fem års erfarenhet av teknisk projektledning i IT-miljö och som vill arbeta nära kundens verksamhet med att:
Leda IT-projekt från idé till implementering
Utveckla processer, system och arbetssätt
Driva projekt inom digitalisering, systembyten, molnresor eller integrationer
Stötta kunden i förändringsarbete och förbättrade arbetssätt
Som senior projektledare tar du en central roll i våra kunders digitala transformation. Du leder strategiskt viktiga projekt inom IT och informationshantering - från förstudie till implementering - och agerar länk mellan kund, tekniska specialister, försäljning och leveransorganisation.
Du har erfarenhet av att självständigt driva IT-projekt, exempelvis inom processkartläggning, systeminförande eller verksamhetsutveckling. Vi ser gärna att du arbetat enligt etablerade projektmetoder som PPS, Prince2, Scrum eller liknande.
Har du även erfarenhet från offentlig sektor är det ett stort plus.
Rollen kräver att du obehindrat kan kommunicera på både svenska och engelska, i såväl tal som skrift. Det är en förutsättning för att lyckas i våra kunddialoger och i teamet.
Som person är du strukturerad och lösningsorienterad. Du trivs i en central roll i projekt och har lätt för att skapa förtroende. Du kommunicerar tydligt med olika målgrupper och håller ihop både detaljer och helhet. Du är van att arbeta självständigt, men gillar också att samarbeta med andra för att driva saker framåt.
Tjänsten är placerad i Linköping.
Vilka är vi på Nexer i Linköping?
Nexer i Linköping är en arbetsplats där kompetens, engagemang och samarbete står i centrum. Här möts du av ett tight och välkomnande team där varje individs unika talanger tas tillvara, och där prestigelöst kunskapsutbyte och stöd genomsyrar kulturen. Vi tror på att skapa rätt förutsättningar med fokus på dig - dina drivkrafter, ambitioner och utveckling. Hos oss får du möjlighet att växa både som person och i din yrkesroll.
Våra uppdrag finns inom offentlig sektor, industri, försvar och andra teknikdrivande branscher. Ibland arbetar du självständigt, ibland i team - ofta i en hybrid vardag som kombinerar kontor, kund och hemmakontor på ett sätt som passar både uppdraget och livet. Här blir du en del av en trygg och inspirerande gemenskap där balans och personlig utveckling värderas högt.
Om du gillar spännande uppdrag, trevliga kollegor och att utvecklas i din yrkesroll - då kommer du trivas hos oss på Nexer i Linköping.
Du är varmt välkommen att söka tjänsten genom att skicka in din ansökan här nedan. Enligt GDPR hanterar vi inte ansökningar via e-post men har du frågor om tjänsten eller Nexer är du välkommen att höra av dig till ansvarig rekryterare, Petra Sivefäldt, på petra.sivefaldt@nexergroup.com
.
Vi tar emot ansökningar löpande så vänta inte med att söka!
Läs mer om Nexer här www.nexergroup.com
