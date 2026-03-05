Teknisk innesäljare till Torell Pump
2026-03-05
Torell Pump AB är en specialist inom flödesteknik med över 60 års erfarenhet i branschen. Företaget erbjuder ett brett sortiment av högkvalitativa pumpar och vattenbehandlingsutrustning till industri och VA-verk i Sverige och Norge. Torell Pump samarbetar med ledande tillverkare och har sedan starten byggt upp en stark expertis inom sitt område. Förutom försäljning tillhandahåller de även service, reparationer och förebyggande underhåll av kunders utrustning. Läs mer om Torell Pump här.
Sedan 2011 ingår företaget i den börsnoterade koncernen Indutrade. Läs mer om Indutrade här.
Vi på Asta Agency samarbetar med Torell Pump i denna rekrytering och söker nu en teknisk innesäljare med placering på deras kontor i Hammarby Sjöstad, Stockholm. Processen sker genom Asta och du anställs direkt hos Torell Pump.Om tjänsten
Som teknisk innesäljare är du en viktig del av säljteamet och arbetar med försäljning av pumpar, maskinell utrustning och reservdelar till kunder inom industri och offentlig sektor i Sverige, Norge och Finland. Rollen innebär mycket kundkontakt och teknisk problemlösning, då du ofta är den första kontaktpunkten för kunder med tekniska frågor eller behov.
Du ansvarar för att hantera hela kedjan från offert till order, och bidrar till att skapa smidiga, affärsmässiga lösningar tillsammans med både utesälj, leverantörer och interna produktansvariga. Du kommer även ges möjlighet till kund- och leverantörsbesök vid behov, det är därför viktigt att du ser möjligheter med att få resa i tjänsten.
Dina arbetsuppgifter inkluderar:
Orderregistrering och leveransbevakning
Teknisk rådgivning, dimensionering och prissättning av produkter
Ta affärer från förfrågan till leverans
Vara en viktig kontaktperson för både kund och leverantör
Delta i interna förbättringsprojekt och följa riktlinjer för kvalitet och säkerhet
Kvalifikationer och egenskaper
Du är en person som sätter kunden i fokus och har ett lösningsorienterat arbetssätt. Du trivs med att ta eget ansvar, arbetar självständigt och driver dina uppgifter framåt på ett engagerat sätt. Samtidigt är du strukturerad och noggrann, med en stark känsla för ordning och uppföljning. Du kommunicerar tydligt och samarbetar gärna med andra, både internt och externt, för att nå gemensamma mål. Du blir en del av ett sammansvetsat team i en platt organisation där du får mycket eget ansvar, möjlighet till utveckling och en stark sammanhållning. Hos Torell Pump får du arbeta med teknik i framkant och i en vardag där du snabbt ser resultatet av dina insatser.
Därtill söker vi dig som har:
Eftergymnasial utbildning inom ett tekniskt område, exempelvis från en yrkeshögskola, som högskoleingenjör eller högre utbildning.
Tidigare erfarenhet från en roll inom pumpbranschen eller VA, gärna inom försäljning, rådgivning eller support.
Förståelse av att läsa ritningar och flödesscheman.
Flytande kunskaper i svenska och engelska, det är meriterande med kunskaper i tyska eller finska.
God systemvana, det är meriterande om du har erfarenhet av affärssystemet Pyramid.
B-körkort.
Övrig information
Start: Omgående, med hänsyn till uppsägningstid.
Plats: Hammarby Sjöstad.
Omfattning: Heltid.
Lön: Enligt överenskommelse.
Övriga förmåner: Kollektivavtal, bonus, friskvårdsbidrag, semester och hybrid arbetsplats.
Vi tillämpar löpande urval i denna process vilket innebär att tjänsten kan tillsättas innan annonsen avpubliceras. Vi rekommenderar dig därför att ansöka så snart som möjligt!
Har du frågor eller funderingar kring Asta Agencys rekryteringsprocess, tveka inte att höra av dig till ellen@astaagency.se
.
Om Asta Agency
Asta Agency är ett rekryterings- och bemanningsföretag som hjälper företag att hitta rätt tjänstemän i hela Sverige med fokus på Stockholm, Göteborg och Malmö. Vi rekryterar och hyr ut specialister och generalister inom försäljning, marknad, HR, kundservice, ekonomi, administration, IT och tech. Med fokus på kvalitet, långsiktighet och smarta lösningar stöttar vi både företag och kandidater i nästa steg.
