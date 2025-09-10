Teknisk innesäljare till Mora CNC
Mora CNC är ett högteknologiskt industriföretag med stark tillväxt sedan starten 2013. Vi är specialister på skärande bearbetning i stål och andra metaller och fokuserar på legotillverkning av små och medelstora serier av maskindelar - alltid med högsta kvalitet och precision. Med vår marknadsledande automationsgrad och ambitiösa expansionsplaner har vi bokstavligen vuxit ur våra lokaler. Vi har nyligen genomfört en omfattande utbyggnad och ytterligare etapper väntar. Bara under våren har vi gjort flera stora investeringar för att möta efterfrågan där planen är att fortsätta att gasa.
Är du som person driven och lösningsfokuserad? Har du dessutom teknisk kunskap och ett affärsmässigt öga? Då kan du vara den vi letar efter.
Företaget erbjuder
Vår största styrka är vår personal. Vi strävar efter att vara en arbetsplats där du får utvecklas, påverka och göra skillnad - varje dag. Vi erbjuder dig:
• Ett engagerat och glatt team där vi värdesätter ett positivt arbetsklimat
• En flexibel och varierad roll med stort eget ansvar, där du kan forma arbetet efter dina erfarenheter och idéer
• Friskvårdsbidrag och andra förmåner
• Möjlighet att växa och utvecklas i din roll i takt med företagets fortsatta tillväxtArbetsuppgifter
Som teknisk innesäljare på Mora CNC har du en bred och varierande roll där du kommer du vara en nyckelperson i organisationen och vår kundkontakt i daglig drift. Du ansvarar för grovplaneringen av tillverkningen och utifrån kundordrar, följer upp prognoser och säljbudget, ansvarar för inköp av råmaterial och övriga artiklar, samt stöttar sälj- och marknadschefen kring marknadsrelaterade aktiviteter. Du tar emot och registrerar kundbeställningar samt är behjälplig över mail och telefon, internt som externt. I rollen ingår också att aktivt delta i vårt interna förbättringsarbete och kundspecifika projekt.Profil
Vi söker dig som är nyfiken, driven, lösningsfokuserad och tekniskt intresserad. Du är en strukturerad och kommunikativ lagspelare som gärna samarbetar med andra för att nå gemensamma mål. Sättet du tar dig an arbetsuppgifter gör du med en hög grad affärsmässighet, prestigelöshet och flexibel inställning. För denna roll så behöver du ha goda kunskaper i svenska och engelska, både skriftligt och muntligt samt körkort B. Har du erfarenhet av tillverkande industri och systemet Monitor G5 är det starkt meriterande.Så ansöker du
Vi söker en person med engagemang och driv - någon som vill vara med på vår resa framåt och bidra till vårt positiva arbetsklimat. Är du den personen? Då ser vi fram emot att höra från dig!
I denna rekrytering samarbetar vi med Clockwork Rekrytering, för mer information är du varmt välkommen att kontakta ansvariga rekryteringskonsulter Maria Södergren, maria.sodergren@clwork.se
, 0733512769 eller Linda Pers, linda.pers@clwork.se
, 070-821 53 58. Din ansökan gör du via www.clockworkpeople.se.
Sista ansökningsdag är 1 Oktober 2025. För att säkerställa hållbara rekryteringar, är vi på Clockwork måna om att ha ett jämställt och inkluderande urval i samtliga av våra processer vi hjälper våra kunder med. Med hjälp av ett brett urval och med en kompetensbaserad metodik som grund säkerställer vi att du som söker behandlas likvärdigt, jämlikt och jämställt. Ersättning
