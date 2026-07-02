Teknisk Innesäljare Till Denios
Stella Rekrytering och Ledarskap AB / Säljarjobb / Jönköping Visa alla säljarjobb i Jönköping
2026-07-02
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Stella Rekrytering och Ledarskap AB i Jönköping
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige
Vill du utvecklas i en teknisk säljroll där kundkontakt, problemlösning och affär står i fokus? Hos DENIOS får du arbeta nära kunder på den norska marknaden och hjälpa dem att hitta rätt lösningar och produkter för säker kemikaliehantering.
Om rollen
Som teknisk innesäljare blir du en viktig kontakt för DENIOS kunder i Norge. Du arbetar med kunddialoger, teknisk rådgivning, offertarbete, uppföljning och orderadministration. Kunderna kan behöva stöd i allt från val av rätt produkt till frågor kring förvaring, hantering och sanering av kemikalier.
Rollen passar dig som tycker om att ha löpande kundkontakt, ge bra service och arbeta strukturerat med uppföljning och administration. Du har daglig kontakt med både befintliga och potentiella kunder via telefon och mejl och arbetar nära kollegor inom försäljning och produkt för att hitta rätt lösning för kunden. Placering är på DENIOS kontor i Huskvarna, med möjlighet att arbeta hemifrån några dagar i veckan. Du rapporterar till försäljningschefen för DENIOS Norge, som delvis är placerad i Huskvarna.Publiceringsdatum2026-07-02Profil
Vi söker dig som har några års erfarenhet utav en liknande roll som innesäljare eller där du har arbetat nära kunder och tekniska produkter. Du behöver inte kunna allt från början, men du behöver ha ett tekniskt intresse, vara nyfiken och vilja lära dig mer om produkter, lösningar och kundernas behov.
Du trivs i en roll där du får ta eget ansvar, hålla tempo och skapa struktur i dina kunddialoger. Som person är du framåt, kommunikativ och affärsmässig. Du gillar att bygga relationer, följa upp affärsmöjligheter och ge kunderna en upplevelse som känns både professionell och personlig.
Eftersom du arbetar mot den norska marknaden behöver du förstå norska i tal och skrift. Du behöver också kunna kommunicera på engelska, då DENIOS är en internationell koncern. Du har god vana av att arbeta i CRM- och affärssystem och trivs med att hålla ordning på kunddialoger, uppföljning och affärsmöjligheter. Erfarenhet från tillverkande bolag, OEM, industri eller teknisk handel är meriterande.
Vi erbjuder
På DENIOS blir du en del av ett mindre team i Huskvarna, med närhet till både kollegor och kunder.
Du får arbeta med produkter och lösningar som gör konkret skillnad för människor, arbetsplatser och miljö. Med ett brett sortiment handlar rollen inte om att kunna allt själv, utan om att förstå kundens behov, ställa rätt frågor och ta hjälp av kollegor och interna resurser när det behövs.
Du välkomnas in i ett genuint och mindre team som tillsammans arbetar för att hitta de bästa lösningarna för kunderna i Sverige och Norge.
DENIOS samarbetar med Stella i den här rekryteringen. Vid frågor om tjänsten eller DENIOS är du välkommen att kontakta Elin Dresch på 072 214 23 87. Vi tar gärna emot din ansökan redan idag. Då vi står inför en semesterperiod kommer återkoppling att ske från vecka 32 och framåt. Vi ser fram emot att höra från dig.
Om Denios På DENIOS förenar vi teknik, hållbarhet och säkerhet för att skydda människor och miljö vid hantering av kemikalier. Sedan 1986 har vi utvecklat lösningar som gör arbetsplatser tryggare – och vår värld lite bättre.
Vi är en familjeägd och internationell koncern med över 1100 medarbetare, sex egna fabriker, verksamhet i 26 länder och en omsättning på 3,5 miljarder. Genom att ständigt investera i innovation, lagerkapacitet och kompetens bygger vi framtidens säkerhetslösningar – och en stark, ansvarstagande kultur.
Med full kontroll från idé till leverans erbjuder vi marknadens mest genomtänkta produkter.
I Sverige finns vi i Huskvarna, där ett mindre team arbetar nära våra kunder i Sverige och Norge. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8002409-2082043". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stella Rekrytering och Ledarskap AB
(org.nr 556745-3559), https://jobb.stellaab.se
Rumlaborgsgatan 3 (visa karta
)
561 32 HUSKVARNA Arbetsplats
Stella Rekrytering & Ledarskap Jobbnummer
9988863