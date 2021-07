Teknisk innesäljare och support - Wikan Personal AB - Säljarjobb i Östra Göinge

Wikan Personal AB / Säljarjobb / Östra Göinge2021-07-072021-07-07Vi på W. Ruberg AB tillverkar högpresterande vattenpumpar till bl.a. brandsprutor. W. Ruberg är ledande inom sitt område. Vi exporterar våra produkter över hela världen. Företaget är beläget två mil norr om Kristianstad, i Immeln. Bolaget W. Ruberg omsätter cirka 50 miljoner kronor och har ca 25 anställda. Läs mer på www.ruberg.se Vi söker nu en teknisk innesäljare. I denna rekrytering samarbetar vi med Wikan Personal.Som teknisk innesäljare kommer du att vara vårt ansikte utåt och erbjuds en varierande och bred roll. Arbetsuppgifterna som teknisk innesäljare på W Rubergs innebär ett övergripande administrativt ansvar för vår försäljning, beredning och för våra kundkontakter.Du kommer att ansvara för;Upprättande av offerterUpprättande av prisförslag av reparationerOrderregistreringUppdatera och ansvara för vårt kund- och leverantörsregister samt våra prislistorTillhandahålla och ansvara för försäljningsmaterialBeredning och grovplanering i produktionenAnsvara för våra garantierAnnan administration som tex kundundersökningar, utskrift av manualer och administrera pumpregisterI förlängningen ser vi gärna att du axlar rollen som teknisk support för våra kunder, gör för-och efterkalkyler samt hanterar administrationen kring våra reparationer.Din bakgrund/Dina egenskaperDu som söker har en bakgrund inom innesälj, orderadministration och/eller support inom ett tekniskt område. Du har god administrativ förmåga samt erfarenhet av ett kundinriktat arbete. Du ska kunna uttrycka dig väl i svenska och engelska. Dina kunskaper i Officepaketet är goda och du har erfarenhet av arbete i ett affärssystem. Vi använder Monitor G5.Du som person är van vid att ta stort eget ansvar. Du är tekniskt lagd, en problemlösare och trivs att arbeta i en bred roll. Du är noggrann, strukturerad och prestigelös och du tar gärna egna initiativ för att förbättra dina ansvarsområden. Du är van att "hugga in" där det behövs.Information och kontaktTjänsten är på heltid och tillsättning sker efter överenskommelse. Vi ser gärna att du har ett pendlingsavstånd på max 45 minuter till Immeln. Tjänsten kräver B körkort.Tjänsten är ett långsiktigt behov och är en hyrrekrytering via Wikan Personal. Du visstidsanställs via Wikan Personal under 6 månader för att som målsättning övergå i en tillsvidareanställning hos W. Ruberg.Du söker tjänsten via Wikans hemsida, www.wikan.se. Urvalet kommer att påbörjas under augusti. Sista ansökningsdag är 2021-08-15. För mer information eller frågor, kontakta rekryteringskonsult Sara Kvist på telefon 044 - 590 65 12.Välkommen med din ansökan!Om Wikan PersonalWikan Personal är din personliga och lokala arbetsgivare i bemanningsbranschen. Vårt breda kontaktnät hjälper dig som har rätt inställning och kompetens, till arbete. Vi verkar i flera olika branscher, vilket öppnar många dörrar för dig i jakten på nästa jobb. Vi lägger fokus på vår personal, deras välmående och utveckling. Vi kan personal.Wikan Personal är ett auktoriserat och etablerat bemannings- och rekryteringsföretag. Med lokal förankring vill vi hjälpa företag och organisationer med kompetent och välmotiverad personal. Wikan har kontor på 15 orter i Sverige, omsätter ca 450 Msek och har omkring 1000 anställda. Läs mer på www.wikan.se Varaktighet, arbetstidHeltid TillsvidareFast lönSista dag att ansöka är 2021-08-15Wikan Personal AB5852733