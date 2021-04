Teknisk Innesäljare, Acal BFI - Rubino Rekrytering AB - Kontorsjobb i Sundbyberg

Rubino Rekrytering AB / Kontorsjobb / Sundbyberg2021-04-14Acal BFi Nordic AB är en ledande leverantör med egen specialistkompetens inom design, försäljning och marknadsföring av tekniklösningar inom definierade områden. Vi representerar internationella leverantörer av 2G/3G/4G-produkter för Internet of Things (IoT), M2M och mobilt bredband samt molntjänster, RF-moduler & -komponenter, sensorer, strömförsörjning, optronik och system på kretskortnivå.ACAL BFi levererar tjänster till ledande B2B-kunder på en mängd olika marknader. Med vår väl definierade produktportfölj kan ACAL BFI att erbjuda lösningar som möter kraven hos de mest krävande tillämpningar. Läs mer på: ( https://acalbfi.com/se/)https://acalbfi.com/se/ Vi söker nu en serviceinriktad och kundorienterad,Innesäljare med placering i SundbybergRollenI rollen som innesäljare/säljsupport arbetar du i huvudsak arbetar du med att ta emot beställningar och koordinera leveranser och hålla kontakten med våra kunder, vilket är tillverkare, legotillverkare och konstruktörer inom elektronik. Du erbjuds varierande arbetsuppgifter och kommer att ha mycket kundkontakt, via telefon och mail i huvudsak.Tjänsten innebär även uppföljning av kunder via telefon samt att agera säljsupport och vara länken mellan kunden och fältsäljarna. Rollen är självgående men du kommer även ha ett nära samarbete med övriga medarbetare på ACAL BFI.2021-04-14Vi tror att du som söker har tidigare arbetslivserfarenhet inom försäljning som innesäljare och/eller säljsupport. Det är ett krav att du behärskar svenska och engelska flytande i både tal och skrift, samt har god datavana.Dina personliga egenskaper är viktiga och vi värdesätter också att du är driven, serviceminded och har ett positivt, utåtriktat och kommunikativt sätt. Du är självgående och har en god samarbetsförmåga. Du är stresstålig och trivs att periodvis arbeta i ett högt tempo. Du drivs och engageras av att få arbeta i en serviceinriktad roll. Tidigare erfarenhet från Nordiska elektronikbranschen är meriterande.ACAL BFI erbjuder en öppen och trivsam arbetsmiljö med ett tydligt och närvarande ledarskap. Rollen kommer att vara stationerad i första hand på kontoret i Sundbyberg.Alla ansökningar och kontakter behandlas konfidentiellt. Urval och intervjuer sker löpande varför vi ser fram emot din ansökan så snart som möjligt.Vill du veta mer är du välkommen att kontakta ansvarig rekryteringskonsult Harry Rubino på 073-376 39 30 eller Fred Bengtsson på 0762-82 98 00. Vi har inte möjlighet att hantera ansökningar via mail.Ansöker gör du snarast via vår hemsida ( http://www.rubino.se/lediga-jobb) Varaktighet, arbetstidHeltid Anställningstid enligt överenskommelseLön enligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2021-10-01Rubino Rekrytering AB5690697