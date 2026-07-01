Teknisk Innesäljare - Affärsdriven problemlösare
Industridraperier I Örebro AB / Säljarjobb / Örebro Visa alla säljarjobb i Örebro
2026-07-01
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Vill du bidra till utvecklingen av framtidens industrilösningar? Vi söker en teknisk innesäljare med förmåga att analysera kundbehov, utveckla effektiva lösningar och driva affärer från idé till leverans.
Hos oss arbetar du inte med standardprodukter – du är delaktig i att ta fram skräddarsydda lösningar som skapar långsiktigt värde för våra kunder. Publiceringsdatum2026-07-01Om tjänsten
Som teknisk innesäljare utgör du en central länk mellan kund, konstruktion, produktion och försäljning. Du ansvarar för att förstå kundens behov, ta fram tekniska lösningar samt omvandla dessa till konkurrenskraftiga offerter och genomförbara projekt.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter inkluderar:
Löpande kundkontakt via telefon, e-post och digitala möten.
Analys av kundbehov och framtagning av tekniska lösningsförslag.
Kalkylering och upprättande av offerter.
Anpassning och vidareutveckling av produkter utifrån kundkrav.
Nära samarbete med produktion, konstruktion och inköp för att säkerställa optimala lösningar.
Uppföljning av affärer från initial kontakt till leverans.
Bidrag till utvecklingen av vårt produktsortiment och våra digitala verktyg.
Aktiv medverkan i företagets fortsatta tillväxt.
Vi söker dig som
Har ett starkt tekniskt intresse.
Är analytisk och lösningsorienterad.
Har erfarenhet av teknisk försäljning, projektledning eller produktion.
Har god förmåga att läsa och tolka ritningar och tekniska underlag.
Är strukturerad, noggrann och ansvarstagande.
Trivs med att arbeta självständigt och driva egna affärer.
Har god datorvana och lätt för att sätta dig in i nya affärssystem.
Behärskar svenska och engelska i tal och skrift.
Det är meriterande om du har erfarenhet av
Industriell verksamhet eller tillverkande företag.
CAD eller andra tekniska ritningsprogram.
Kalkylering och offertarbete.
Specialanpassade produkter.
Projektförsäljning inom B2B.
Vem är du?
Vem är du?
Du har ett lösningsorienterat förhållningssätt och identifierar möjligheter
där andra ser hinder.
Du kommunicerar professionellt och konstruktivt, exempelvis: "Låt mig analysera detta närmare – jag är övertygad om att vi kan identifiera en lämplig lösning."
Du har ett genuint teknikintresse, ett affärsmässigt perspektiv och värdesätter långsiktiga kundrelationer. Du motiveras av att skapa värde för kunden och ser varje utmaning som en möjlighet till utveckling.
Vi erbjuder
En anställning i ett stabilt och växande industriföretag.
Korta beslutsvägar och goda möjligheter att påverka verksamheten.
Varierande och utvecklande arbetsuppgifter.
Kompetenta och engagerade kollegor.
Marknadsmässig lön.
Goda utvecklingsmöjligheter för rätt person.
Vi söker inte enbart en ordermottagare.
Vi söker en tekniskt kompetent och affärsdriven problemlösare som vill bidra till att utveckla både produkter och affärer.
Ansökan och kontaktinformation
Mejla din ansökan till vidar.reuterwall@industridraperier.se
.
Intervjuer kommer att ske löpande. Tillträde sker så snart som möjligt.
Har du frågor angående tjänsten vänligen kontakta:
Vidar Reuterwall
Mob: 070-533 22 04 vidar.reuterwall@industridraperier.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31
E-post: vidar.reuterwall@industridraperier.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Industridraperier i Örebro AB
(org.nr 556737-8236)
Vattenverksgatan 3 (visa karta
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702 27 ÖREBRO Jobbnummer
9988059