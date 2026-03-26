Teknisk inköpsberedare
NDP IT AB / Inköpar- och marknadsjobb / Lund Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Lund
2026-03-26
, Lomma
, Staffanstorp
, Burlöv
, Kävlinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos NDP IT AB i Lund
, Malmö
, Landskrona
, Helsingborg
, Ljungby
eller i hela Sverige
Vi söker nu en teknisk inköpsberedare till ett långsiktigt uppdrag i Lund.
Detaljer
• Ort: Lund, på plats.
• Vi gör löpande urval.
• Startdatum är indikativt.
• Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar med krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Uppdragsbeskrivning
Du kommer att verka i gränsytan mellan inköpare och tekniska handläggare i det övergripande arbetet med att analysera tekniska data och upprätthålla artikeldata i systemen. Du stöttar i första hand inköpare i val av rätt material och bistår med kunskaper kring leverantörers förmåga att producera och leverera mot samlade kravställningar. En av huvuduppgifterna är att skapa nya inköpsartiklar med rätt information i systemen.
Du kommer att arbeta med projektledare, konstruktörer och inköpare inom projekten.
Ansvarsområden
• Att skapa nya inköpsartiklar i materialkatalog.
• Att obligatoriska attribut blir registrerade i materialkatalogen för att inköpsartiklarna ska vara köpbara.
• Att skapa inköpsanmodan ifrån behov genererade i systemet eller andra liknande materialdrivande behovsunderlag och konsolidera inköp på ett kostnadseffektivt sätt.
• Att stötta övriga funktioner i arbetet med att skapa inköpsanmodan vid behov.
• Att anskaffa materiel till projekten där leveranser ska ske över längre tid (prognosinköp).
• Att bistå med teknisk kompetens som stöd till inköpare vid frågor från leverantörer.
För att lyckas i rollen krävs förmågan att kunna hantera ett högt arbetsflöde, samt en vana i att kunna planera eget arbete. En annan förutsättning är hög social kompetens och villighet att samarbeta då rollen innebär samverkan med många andra personer och funktioner. Servicekänsla och noggrannhet är andra personliga egenskaper som bidrar till framgång i denna roll. Du behöver också ha ett tekniskt intresse där du gillar att arbeta på en detaljerad nivå. Det kommer läggas stor vikt vid din personliga lämplighet då du kan ha en bred bakgrund men ändå göra ett bra jobb.
• Obehindrad svenska och engelska i tal och skrift
• Goda kunskaper i Office-program
• 3 års erfarenhet inom liknande roller.
Meriterande
• Tidigare jobbat med reservdelsanskaffning (både den tekniska aspekten och inköp)
• Kunskap om olika typer av material
• Relevant utbildning
• Analytisk förmåga
• Intresse för detaljer
• Relevant arbetslivserfarenhet (exvis. Jobbat som ingenjör)
Sista dag att ansöka är 2026-04-25
E-post: ndp.ab.consulting@gmail.com
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Teknisk inköpsberedare".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare NDP IT AB
(org.nr 559359-4830)
224 84 LUND Arbetsplats
Saab
9822179