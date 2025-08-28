Teknisk informatör till Husqvarna Group!

Academic Work Sweden AB / Datajobb / Jönköping
2025-08-28


Vill du vara en del av Husqvarnas spännande digitaliseringsresa och bidra till att framtidssäkra deras tekniska information? Här får du möjligheten att bli en nyckelspelare i Husqvarnas banbrytande NextGen PLM-projekt!

OM TJÄNSTEN
Vill du ha en roll där du kombinerar teknik, språk och kommunikation? Hos Husqvarna får du möjligheten att arbeta nära både produktutveckling och marknad, i ett team som ansvarar för att teknisk information är korrekt, tillgänglig och användarvänlig för både interna och externa målgrupper.

Vi söker en strukturerad och kommunikativ informatör som trivs med att koordinera, kvalitetssäkra och förbättra tekniskt innehåll. Du kommer att vara en viktig del av Husqvarnas Technical Information team, ett litet men centralt team på fem personer, med stora kontaktytor inom organisationen och mot externa samarbetspartners.

Du erbjuds
• En spännande roll på ett globalt bolag
• En konsultchef som värnar om din personliga och proffesionella utveckling
ARBETSUPPGIFTER

Publiceringsdatum
2025-08-28

Dina arbetsuppgifter
Rollen innebär att säkerställa datakvalitet i befintliga system, underlätta systemmigration samt hantera koordinering med externa partners för teknisk dokumentation.

• Praktisk korrigering av befintliga länkar/data för publikationer i SmarTeam, baserat på Excel-underlag från teamet.
• Stödjande uppgifter för TechInfo-specialister inom hjul- och handhållna produkter
• Intern koordinering med intressenter

VI SÖKER DIG SOM
• Har en ingenjörsexamen inom relevant område
• Har goda kunskaper i Excel
• Är serviceinriktad, noggrann och strukturerad.
• Erfarenhet av projektledning
• Kan engelska och svenska flytande i tal och skrift

Det är meriterande om du är
• Språkkunnig, de vill säga kunskap i fler språk än engelska och svenska.

För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Tillitsfull
• Ordningsam
• Ansvarstagande

INFORMATION OM FÖRETAGET
Husqvarna

Varaktighet, arbetstid, etc.
Heltid

Ersättning
Enligt avtal

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-28
Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "15114135".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Academic Work Sweden AB (org.nr 556559-5450), http://www.academicwork.se

Arbetsplats
Academic Work

Jobbnummer
9480504

