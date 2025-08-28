Teknisk informatör till Husqvarna Group!
2025-08-28
Vill du vara en del av Husqvarnas spännande digitaliseringsresa och bidra till att framtidssäkra deras tekniska information? Här får du möjligheten att bli en nyckelspelare i Husqvarnas banbrytande NextGen PLM-projekt!
OM TJÄNSTEN
Vill du ha en roll där du kombinerar teknik, språk och kommunikation? Hos Husqvarna får du möjligheten att arbeta nära både produktutveckling och marknad, i ett team som ansvarar för att teknisk information är korrekt, tillgänglig och användarvänlig för både interna och externa målgrupper.
Vi söker en strukturerad och kommunikativ informatör som trivs med att koordinera, kvalitetssäkra och förbättra tekniskt innehåll. Du kommer att vara en viktig del av Husqvarnas Technical Information team, ett litet men centralt team på fem personer, med stora kontaktytor inom organisationen och mot externa samarbetspartners.
Du erbjuds
• En spännande roll på ett globalt bolag
• En konsultchef som värnar om din personliga och proffesionella utveckling
• Som konsult för Academic Work erbjuder vi stora möjligheter för dig att växa professionellt, bygga ditt nätverk och skapa värdefulla kontakter för framtiden. Läs mer om vårt konsulterbjudande
Dina arbetsuppgifter
Rollen innebär att säkerställa datakvalitet i befintliga system, underlätta systemmigration samt hantera koordinering med externa partners för teknisk dokumentation.
• Praktisk korrigering av befintliga länkar/data för publikationer i SmarTeam, baserat på Excel-underlag från teamet.
• Stödjande uppgifter för TechInfo-specialister inom hjul- och handhållna produkter
• Intern koordinering med intressenter
VI SÖKER DIG SOM
• Har en ingenjörsexamen inom relevant område
• Har goda kunskaper i Excel
• Är serviceinriktad, noggrann och strukturerad.
• Erfarenhet av projektledning
• Kan engelska och svenska flytande i tal och skrift
Det är meriterande om du är
• Språkkunnig, de vill säga kunskap i fler språk än engelska och svenska.
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Tillitsfull
• Ordningsam
• Ansvarstagande
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
Husqvarna Varaktighet, arbetstid, etc.
Heltid Ersättning
Enligt avtal
