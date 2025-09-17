Teknisk handläggare inom bygg och installation
Jönköpings kommun / Byggjobb / Jönköping Visa alla byggjobb i Jönköping
2025-09-17
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Jönköpings kommun i Jönköping
Jönköpings kommun är en stor arbetsgivare med hundratals olika yrkesroller. Vi växer i takt med att kommunen utvecklas med fler invånare, fler bostäder och större utbud. Vi är alltid på jakt efter ny kompetens - medarbetare med olika bakgrunder och erfarenheter, med den gemensamma drivkraften att vilja skapa en bättre kommun att besöka, leva, verka och bo i.
Vill du kombinera teknik, juridik och samhällsnytta i samma uppdrag? Vi söker en ny teknisk handläggare som vill bidra till ett hållbart samhälle - med fokus på trygghet, kvalitet och framtidens byggnader.
Ditt nya jobb
I den här rollen får du använda din tekniska kompetens för att säkerställa att byggnader i Jönköping är säkra, energieffektiva och följer lagstiftningen. Du blir en viktig del av arbetet med att skapa goda inomhusmiljöer, minska miljöpåverkan och bidra till att staden utvecklas på ett hållbart sätt.
Som teknisk handläggare ansvarar du för tillsyn och handläggning av olika installationer i byggnader med fokus på:
- Oanmälda åtgärder och anmälningar enligt plan- och bygglagen (PBL)
- Beslut om sanktionsavgifter vid överträdelser av PBL (ex byggstart före startbesked eller användning innan slutbesked)
- Skrivande av tjänsteskrivelser till nämnd
- Du ansvarar för tillsyn och handläggning av byggåtgärder och installationer inom ventilation (OVK), individuell mätning och debitering (IMD), fastighetsautomation och laddinfrastruktur.
Du kommer att arbeta både självständigt och tillsammans med kollegor i en miljö där du får stort utrymme att påverka och forma arbetssätt. Eftersom vissa uppdrag, såsom laddinfrastruktur och fastighetsautomation, är nya för oss, kommer du att spela en nyckelroll i att utveckla rutiner och processer från grunden.
Din kompetens
Vi söker dig som är strukturerad, analytisk och gillar att hitta lösningar inom teknikregelverk. Du har lätt för att samarbeta, men är också trygg i att arbeta självständigt och fatta beslut.
Vi vill att du har:
- Högskoleutbildning inom byggteknik, VVS-teknik, energi- och installationsteknik, fastighetsförvaltning eller miljö- och samhällsbyggnad.
- Mycket god förmåga att uttrycka dig i svenska, i både tal och skrift
- Erfarenhet av tolkning och tillämpning av tekniska eller juridiska regelverk
- Kunskap om installationsteknik i fastigheter (t.ex. ventilation, styrsystem, VVS eller energioptimering)
- B-körkort då platsbesök ingår i tjänsten
Det är meriterande om du har erfarenhet av:
- Handläggning av ärenden enligt plan- och bygglagen (PBL)
- Arbete på byggarbetsplats där du har haft en roll med praktisk insyn i byggprocessens tekniska moment
- Tillsynsarbete eller att skriva tjänsteskrivelser till politisk nämnd
- Bygglagstiftning och kommunal förvaltning
Vi erbjuder dig
Hos oss får du ett roligt, utvecklande och varierande arbete tillsammans med andra. Du får kompetenta kollegor och kommer att samverka med olika professioner. Du kommer att erbjudas kompetensutveckling och goda möjligheter att växa i rollen.
Som medarbetare hos oss har du trygga anställningsvillkor och friskvårdsbidrag och möjlighet till distansarbete.
Välkommen till oss
Stadsbyggnadskontoret är en förvaltning med drygt 100 medarbetare. Förvaltningen arbetar aktivt för att kommunen ska erbjuda en vacker, säker och långsiktigt hållbar livsmiljö.
Bygglovavdelningen består av cirka 30 medarbetare. Vi jobbar tillsammans och vi stöttar och ställer upp för varandra.
Bra att veta
Rekryteringen avser en tillsvidareanställning på 100 % med start enligt överenskommelse. För att underlätta rekryteringen ber vi dig bifoga betyg på adekvat utbildning och tjänstgöringsintyg. Fundera över två referenser om du blir kallad på intervju.
Urval och intervjuer kommer att ske efter ansökningstidens slut. Testverktyg kan komma att användas som komplement i rekryteringen.
Tillsammans gör vi Jönköpings kommun bättre - för alla. Kom och jobba med oss. Välkommen att söka tjänsten som Teknisk handläggare inom bygg och installation!
Jönköpings kommun strävar efter att erbjuda en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför vänligt men bestämt alla samtal om annonserings- och rekryteringshjälp. Ersättning
Enligt kollektivavtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/1028". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jönköpings kommun
(org.nr 212000-0530) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Stadsbyggnadskontoret Kontakt
Diana Lindgren 036-105054 Jobbnummer
9514090