Teknisk handläggare
2026-04-23
Myndigheten för civilt försvar är den ledande, inriktande och samordnande myndigheten i det civila försvaret. Vi säkerställer att samhället är förberett för kris, höjd beredskap och krig.
Vill du åstadkomma något stort tillsammans med andra? Då kanske du är vår nästa kollega!
Som teknisk handläggare kommer du att vara en del av teamet på sektionen för materielutveckling vid Myndigheten för civilt försvars avdelning för operativ planering och hantering. Sektionens uppgift är att identifiera, utveckla samt kvalitetssäkra materiel för insatser, övningar och utbildningar. Hos oss får du möjligheten att bidra till beredskapen för, samt följderna av, kriser och krig.
Ditt ansvar och dina arbetsuppgifter
I rollen som teknisk handläggare förväntas du kunna agera som ansvarig för den materiel som ingår i någon av myndighetens leveranser (nationella samt internationella) samt vara ansvarig för artiklar inom ditt expertisområde. Huvudarbetsuppgifterna består i att omsätta materieluppdragen till tekniska kravspecifikationer och vara delaktig i hela kedjan från att materielbehov identifieras, kravställs och upphandlas, till leverans, utbildning, underhåll och avveckling. Dessa arbetsuppgifter utförs tillsammans med andra t.ex. upphandlingsexperter och projektledare.
Dina kunskaper och kompetenser
Vi söker dig som har:
minst två års eftergymnasial utbildning inom relevant område.
god teknisk kunskap och minst fem års arbetslivserfarenhet inom tekniskt arbete.
kunskap och erfarenhet av att ta fram tekniska kravspecifikationer vid upphandling.
goda kunskaper i Microsoft Office (speciellt Excel).
goda kunskaper i svenska och engelska i både tal och skrift.
Det är meriterande om du har:
kunskap och erfarenhet av projekt, tekniskt handhavande och/eller upphandlingar inom:
• minhantering
• räddningstjänst
• CBRNE
• urban sök- och räddning
• IT och telekommunikation
• energiförsörjning
universitets-/högskoleutbildning inom relevant område.
utbildning inom relevanta områden från t.ex. Räddningstjänst, Försvarsmakten eller dylikt.
kunskap och erfarenhet av upphandlingsarbete inom offentlig sektor.
I allt vårt arbete, både internt och externt, ska vi agera utifrån den statliga värdegrunden. Som alla medarbetare och ledare hos oss förväntas du agera utifrån myndighetens förhållningssätt.
Förhållningssätten gäller i vardag, kris och krig. De ska ses som en helhet och bygger på varandra; samarbetsinriktad - proaktiv - handlingskraftig.
Vi söker dig som arbetar bra självständigt men gärna samarbetar med andra. Du har god kommunikationsförmåga och kan relatera till människor på ett lyhört och smidigt sätt. Du har en naturlig förmåga att skapa engagemang och delaktighet. Genom att vara lyhörd och anpassa din kommunikation skapar du förutsättningar för samarbete och hittar konstruktiva vägar framåt. Du bemöter andra med prestigelöshet, respekt och omtanke.
Du behöver också ha ett strukturerat arbetssätt samt ett serviceinriktat förhållningssätt med intresse, vilja och förmåga att leverera lösningar. Du har även förmåga till god helhetssyn. I det här sammanhanget innebär det att du kan ställa rätt tekniska krav samtidigt som du har helhetssyn över vad produkten ska ge för effekt ute på insats. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och hur du kan bidra i gruppen som helhet.
Om anställningen
Vi erbjuder dig en anställning tillsvidare på heltid som inleds med en provanställning.
Din placeringsort kommer att vara Karlstad och resor i anställningen förekommer.
Majoriteten av våra anställningar innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap. Vid placering i säkerhetsklass kommer säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. De flesta medarbetare på Myndigheten för civilt försvar är krigsplacerade.
På sektionen för materielutveckling är vi ett tiotal medarbetare och vi finns i både Karlstad och Stockholm. Vi har aktivitetsbaserat kontor där du kan välja arbetsplats efter egna behov. Vi erbjuder dig också en möjlighet att ta ut friskvårdstimme och du får även ett friskvårdsbidrag. För dig som statligt anställd finns också förmånliga semestervillkor.
Alla vi som arbetar på Myndigheten för civilt försvar förväntas och ska bidra till ökad jämställdhet och likabehandling för en arbetsmiljö och ett samhälle fritt från diskriminering.
Vill du veta mer?
Har du frågor är du välkommen att kontakta enhetschef Kristina Lövgren. Fackliga företrädare är Carin Hammarbo (Saco-S), Peter Nytting (ST) och Ann-Britt Paradis (SEKO). Samtliga nås via växelnummer 0771-240 240.
Välkommen med din ansökan senast den 14 maj 2026 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-14
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Myndigheten för civilt försvar
